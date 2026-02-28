Baltijas balss logotype
Могу продолжать долго или закончить за два дня - Трамп о войне с Ираном 1 871

В мире
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могу продолжать долго или закончить за два дня - Трамп о войне с Ираном
ФОТО: пресс-фото

Война с Ираном может продолжаться долго или быть завершена в течение нескольких дней, заявил в субботу президент США Дональд Трамп американскому интернет-изданию "Axios", пишет ЛЕТА со ссылкой на Al Jazeera.

"Я могу продолжать долго и взять под контроль всю эту ситуацию или завершить ее в течение двух или трех дней и сказать иранцам: "Увидимся снова через несколько лет, если вы начнете восстанавливать [ядерную и ракетную программы]"," — сказал Трамп в телефонном интервью из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"В любом случае им понадобятся несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки", — заявил президент США.

Пока неясно, какие условия Трамп предлагает для быстрого завершения войны, хотя его заявления, по-видимому, указывают на определенную возможность дипломатии.

Трамп сообщил, что решил начать удары, несмотря на переговоры по ядерной программе Ирана, по двум причинам, одна из которых заключается в том, что "иранцы приближались, а затем отступали, приближались, а затем отступали", что, по его мнению, свидетельствует о том, что они "на самом деле не хотят заключать соглашение".

Трамп также заявил, что поручил своей команде собрать информацию обо всех атаках, связанных с Ираном, за последние 25 лет.

"Я увидел, что каждый месяц они делали что-то плохое, что-то взрывали или кого-то убивали", — сказал Трамп.

Как сообщалось, в субботу Израиль и США нанесли удары по Ирану, и в результате ракетных атак пострадали как столица Тегеран, так и другие города.

Иран нанес ответные удары по Израилю, а также по военным объектам США в Бахрейне и других странах Персидского залива.

В результате ударов Израиля и США по Ирану в субботу погибли 201 человек, 747 получили ранения, сообщил вечером в субботу Иранский Красный Полумесяц.

(1)
  • A
    Aleks
    28-го февраля

    Рик Санчес,США. -Иран не собирался нападать на США,да он и не может этого сделать,притом ,что США и Иран были близки к сделке. Выводы делайте сами. P S Кто то ,у кого есть компромат на Трампа из файлов агента ,,Моссада,,Эпштейна дал Трампу понять,что он сидит в кресле,пока ему разрешают.Такой же клоун как Зеленский.

    10
    1

