Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пожаловалась на травлю в соцсетях во время Олимпийских игр в Милане.

Сборная Германии по биатлону на Олимпиаде-2026 завоевала только одну медаль — бронзу в смешанной эстафете. После масс-старта Пройс объявила, что завершает спортивную карьеру.

«В последние дни я осознала, что происходило вокруг меня. Настоящая психологическая травля извне. Мне даже запретили заходить в социальные сети. Эта тенденция пугает. Мы — люди. Я не совершала преступлений, я никого не убивала. Это всего лишь спорт.

Это заставило меня понять, что период, который должен был стать прекрасным, может быть так испорчен. Я осознала, что этот стресс больше не стоит никакой медали. Счастлива, что эта глава закрыта. Это действительно правильное решение, и сейчас я чувствую облегчение.

Если я теперь заболею, это больше не будет драмой. Зимой я смогу видеться с семьей и друзьями без постоянного страха заразиться. Это было частью профессии, но сейчас я счастлива, что могу перевернуть эту страницу», — сказала Пройс Ski-nordique.