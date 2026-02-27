Сегодня, 27 февраля, в штаб-квартире УЕФА во швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Результаты ее следующие:

«ПСЖ» — «Челси»; «Галатасарай» — «Ливерпуль»; «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»; «Аталанта» — «Бавария»; «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»; «Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»; «Буде-Глимт» — «Спортинг»; «Байер» — «Арсенал».

Поединки 1/8 финала пройдут 10-11 марта и 17-18 марта. Финал турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 30 мая 2026 года.