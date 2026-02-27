Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мадридский «Реал» против «Ман Сити», «ПСЖ» — «Челси» и другие итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов 0 101

Спорт
Дата публикации: 27.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мадридский «Реал» против «Ман Сити», «ПСЖ» — «Челси» и другие итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 27 февраля, в штаб-квартире УЕФА во швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Результаты ее следующие:

«ПСЖ» — «Челси»; «Галатасарай» — «Ливерпуль»; «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»; «Аталанта» — «Бавария»; «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»; «Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»; «Буде-Глимт» — «Спортинг»; «Байер» — «Арсенал».

Поединки 1/8 финала пройдут 10-11 марта и 17-18 марта. Финал турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 30 мая 2026 года.

Читайте нас также:
#УЕФА #футбол #спорт #лига чемпионов #стадион
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый рейтинг ВТА: Арина Соболенко продолжает лидировать, опережая ближайшую преследовательницу более чем на 3000 очков
Изображение к статье: Королевские гонки оказались под угрозой срыва из-за американо-иранского конфликта
Изображение к статье: «Манчестер Юнайтед», уволивший Аморима, обыграл «Кристал Пэлас» и взобрался на третье место в таблице
Изображение к статье: Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео