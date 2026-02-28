Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оцифрованы мадридские кодексы великого Леонардо да Винчи 0 172

Культура &
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оцифрованы мадридские кодексы великого Леонардо да Винчи

Национальная библиотека Испании преподнесла бесценный подарок всему человечеству, завершив масштабный проект по оцифровке Мадридских кодексов великого Леонардо да Винчи. Это событие знаменует собой новую эру в доступности культурного наследия, ведь теперь каждый обладатель смартфона или компьютера может заглянуть в личную лабораторию мысли самого прославленного гения Возрождения.

Речь идет о двух томах, которые на протяжении нескольких столетий считались безвозвратно утерянными и были обнаружены лишь в 1965 году в архивах библиотеки благодаря счастливой случайности. Сегодня эти рукописи, насчитывающие сотни страниц, прошли сложнейшую процедуру сканирования в сверхвысоком разрешении, что позволяет рассмотреть мельчайшие детали чернильных штрихов и даже текстуру бумаги, которой касалась рука мастера более пятисот лет назад.

Мадридские кодексы представляют собой уникальный сплав теоретической механики, инженерного искусства и глубоких философских размышлений. В отличие от многих других рукописей Леонардо, которые были разрознены и переплетены позже в виде альбомов, эти тома сохранили свою первоначальную структуру. Первый том посвящен механике и содержит детальные схемы зубчатых передач, винтов, гидравлических систем и даже прообразов современных подшипников.

Мастер детально описывает законы трения и статики, предвосхищая открытия, которые будут сделаны официальной наукой лишь спустя столетия. Второй том раскрывает иную сторону гения: здесь собраны его заметки по геометрии, картографии, а также наброски для грандиозного памятника Франческо Сфорца. Особую ценность представляют его размышления о полете птиц и попытки сконструировать крылья для человека, которые до сих пор поражают точностью анатомических и аэродинамических наблюдений.

Оцифровка не просто превратила бумажные страницы в пиксели, она создала полноценную интерактивную среду. Пользователи могут не только пролистывать кодексы, но и изучать аннотации, которые объясняют контекст каждой записи. Специалисты библиотеки проделали колоссальную работу по расшифровке знаменитого зеркального письма Леонардо, делая его мысли понятными для современного читателя.

Интересно, что в процессе подготовки проекта ученые обнаружили ранее незаметные детали, скрытые под наслоениями времени, что подтверждает статус рукописей как неисчерпаемого источника открытий. Теперь, когда Мадридские кодексы доступны онлайн в безупречном качестве, тайна творческого процесса Да Винчи становится чуть ближе к каждому из нас, подтверждая, что истинное искусство и жажда познания не имеют границ и не подвластны времени.

Читайте нас также:
#история #наука #искусство #культура #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собор Саграда Фамилия в Барселоне достиг своей максимальной высоты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Достать ножи"
Изображение к статье: Тимоти Шаламе о работе над третьей «Дюной»: «Все это было священно»
Изображение к статье: Фото: liepajasmuzejs.lv

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео