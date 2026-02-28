Baltijas balss logotype
Том Хэнкс сыграет Авраама Линкольна в фильме «Lincoln in the Bardo»

Культура &
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Том Хэнкс сыграет Авраама Линкольна в фильме «Lincoln in the Bardo»

Том Хэнкс сыграет 16-го президента США Авраама Линкольна в фильме «Lincoln in the Bardo» производства студии Starburns Industries. Лента основана на одноимённом бестселлере Джорджа Сондерса, ставшем лауреатом Букеровской премии 2017 года.

Линкольн вошёл в историю, отменив рабство и возглавив США во время Гражданской войны. Съёмки пройдут в Лондоне.

Сондерс сам адаптирует свой роман для большого экрана, а режиссёром и продюсером выступит номинированный на «Оскар» Дюк Джонсон (Anomalisa).

Фильм будет использовать уникальное сочетание стоп-моушн анимации и живого действия, чтобы показать один из самых интимных моментов в жизни Линкольна, сосредоточив внимание на его отношениях с недавно умершим 11-летним сыном. Лента исследует темы любви, сопереживания и человеческой способности справляться с горем через призму ансамбля персонажей — живых и мёртвых, исторических и вымышленных.

#кино #культура
