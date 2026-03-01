Baltijas balss logotype
Пожизненное заключение за поцелуй: как преследуют ЛГБТ Уганды 0 395

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Африканским женщинам непросто раскрепоститься.

Африканским женщинам непросто раскрепоститься.

Активисты также сообщают о всплеске шантажа и вымогательства.

В Уганде были задержаны две молодые женщины – Венди Фейт (известная как Торреро Бэ) и Алеси Диана Дениз – по подозрению в "однополом акте" после сообщений о том, что их видели целующимися на публике, пишет The Guardian. В восточноафриканских странах за это предусмотрено пожизненное заключение. Поводом для ареста стал обыск в их съемном жилье в городе Аруа на северо-западе страны, проведенный полицией.

По словам представительницы полиции региона Западный Нил Жозефин Ангусии, в правоохранительные органы поступили жалобы от местных жителей о "необычном поведении" подозреваемых. Утверждалось, что их видели целующимися днем, а также что в их доме часто собирались женщины. На основании этих сообщений обе были задержаны по обвинению в гомосексуальности. С момента ареста они остаются под стражей; пока неизвестно, предъявлены ли им официальные обвинения.

Ситуация разворачивается на фоне ужесточения законодательства: в мае 2023 года президент Йовери Мусевени подписал один из самых строгих в мире законов против ЛГБТК+. Документ предусматривает пожизненное заключение за однополые отношения и смертную казнь за так называемый "гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах". Закон вызвал широкую международную критику.

Правозащитники заявляют о росте числа преследований. Исполнительный директор организации "Сексуальные меньшинства Уганды" Фрэнк Мугиша подчеркнул, что этот случай – не единичный, а часть тревожной тенденции: людей все чаще подвергают доносам, запугиванию и арестам из-за их идентичности или связей с ЛГБТК+ сообществом.

Активисты также сообщают о всплеске шантажа и вымогательства на фоне действия нового закона. По данным Форума по повышению осведомленности и продвижению прав человека, с момента вступления закона в силу было зарегистрировано 956 дел, затронувших 1276 человек.

Угандийский правозащитник Ханс Сенфума отметил, что сообщество живет в атмосфере страха и утраты надежды. По его словам, арест двух женщин стал демонстративным сигналом всем представителям ЛГБТК+ в стране о том, что за ними ведется наблюдение и им грозит преследование. В апреле 2024 года Конституционный суд Уганды отказался отменить этот закон, оставив его в силе.

#ЛГБТ #дискриминация #Уганда #страх #вымогательство #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
