Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Лиепае открылась выставка «Классический модернизм в Латвии. Живопись, графика: 1911–1930» 0 98

Культура &
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: liepajasmuzejs.lv

Фото: liepajasmuzejs.lv

До 26 апреля 2026 года в большом выставочном зале Лиепайского музея будет проходить масштабная выставка «Классический модернизм в Латвии. Живопись. Графика (1911–1930)».

Выставка «Классический модернизм в Латвии. Живопись. Графика (1911–1930)», созданная в сотрудничестве с Художественным музеем «Зузеум» и Латвийским национальным музеем искусств, проливает свет на один из самых значимых этапов в истории латвийского искусства – время, когда в латвийском искусстве произошел существенный сдвиг парадигмы.

Выставка объединяет работы 45 выдающихся латвийских художников из коллекции Zuzeum и Латвийского Национального художественного музея, что позволяет увидеть проникновение модернистских идей в латвийское искусство в период с 1911 по 1930 годы.

Эту эпоху отражают произведения Александры Бельцовой, Гедерта Элиаса, Язепа Гросвальда, Екаба Казака, Людольфа Либертса, Карлиса Миесниекса, Ото Скулме, Уги Скулме, Никлава Струнке, Романа Суты, Лео Свемпа, Эраста Швейца, Валдемара Тоне, Конрада Убанса, Иоганна Вальтера и Хильды Вике, которые ярко раскрывают стилистическое многообразие модернизма и индивидуальный почерк каждого художника.

Представленные на выставке работы сгруппированы по темам, отражая стилистические направления умеренного модернизма, кубизма, экспрессионизма и фовизма, а также новую практичность.

Развитие модернизма в Латвии происходило с некоторой задержкой по сравнению с Западной Европой, что было обусловлено не только сложными историческими обстоятельствами, но и особенностями латышской культуры и менталитета.

64092048.jpg

Сдержанность северного характера, деревенский менталитет и отсутствие глубоких традиций изобразительного искусства препятствовали безрассудной страсти к радикальным экспериментам в форме. Однако это отставание не переросло в отсталость – художественные идеи, зародившиеся в Европе, целенаправленно осваивались и интерпретировались через призму местного опыта. Когда в искусство пришло новое поколение, родившееся около 1890 года, развитие живописи сместилось в сторону творческого русла модернизма, и модернизм в Латвии развивался не как механическое заимствование, а как сознательный интеллектуальный и эстетический проект, органично переплетающийся с опытом Первой мировой войны, судьбой беженцев и созданием нового государства.

Читайте нас также:
#история #выставка #живопись #Латвия #искусство #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собор Саграда Фамилия в Барселоне достиг своей максимальной высоты
Изображение к статье: Кадр из фильма "Достать ножи"
Изображение к статье: Тимоти Шаламе о работе над третьей «Дюной»: «Все это было священно»
Изображение к статье: 5 фильмов марта 2026, которые заставят задуматься о жизни и судьбе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео