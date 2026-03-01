До 26 апреля 2026 года в большом выставочном зале Лиепайского музея будет проходить масштабная выставка «Классический модернизм в Латвии. Живопись. Графика (1911–1930)».

Выставка «Классический модернизм в Латвии. Живопись. Графика (1911–1930)», созданная в сотрудничестве с Художественным музеем «Зузеум» и Латвийским национальным музеем искусств, проливает свет на один из самых значимых этапов в истории латвийского искусства – время, когда в латвийском искусстве произошел существенный сдвиг парадигмы.

Выставка объединяет работы 45 выдающихся латвийских художников из коллекции Zuzeum и Латвийского Национального художественного музея, что позволяет увидеть проникновение модернистских идей в латвийское искусство в период с 1911 по 1930 годы.

Эту эпоху отражают произведения Александры Бельцовой, Гедерта Элиаса, Язепа Гросвальда, Екаба Казака, Людольфа Либертса, Карлиса Миесниекса, Ото Скулме, Уги Скулме, Никлава Струнке, Романа Суты, Лео Свемпа, Эраста Швейца, Валдемара Тоне, Конрада Убанса, Иоганна Вальтера и Хильды Вике, которые ярко раскрывают стилистическое многообразие модернизма и индивидуальный почерк каждого художника.

Представленные на выставке работы сгруппированы по темам, отражая стилистические направления умеренного модернизма, кубизма, экспрессионизма и фовизма, а также новую практичность.

Развитие модернизма в Латвии происходило с некоторой задержкой по сравнению с Западной Европой, что было обусловлено не только сложными историческими обстоятельствами, но и особенностями латышской культуры и менталитета.

Сдержанность северного характера, деревенский менталитет и отсутствие глубоких традиций изобразительного искусства препятствовали безрассудной страсти к радикальным экспериментам в форме. Однако это отставание не переросло в отсталость – художественные идеи, зародившиеся в Европе, целенаправленно осваивались и интерпретировались через призму местного опыта. Когда в искусство пришло новое поколение, родившееся около 1890 года, развитие живописи сместилось в сторону творческого русла модернизма, и модернизм в Латвии развивался не как механическое заимствование, а как сознательный интеллектуальный и эстетический проект, органично переплетающийся с опытом Первой мировой войны, судьбой беженцев и созданием нового государства.