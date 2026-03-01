Чернобыльская зона отчуждения, где после катастрофы 1986 года люди исчезли, а города превратились в призраки с брошенными машинами и книгами на полках, стала уникальным природным экспериментом. Волки здесь не просто выжили, несмотря на радиацию, — они процветают. Их численность в семь раз выше, чем в соседних белорусских заповедниках.

Генетический анализ показал, что у чернобыльских волков ускоренно эволюционируют участки генома, связанные с противоопухолевым иммунитетом. Они не стали невосприимчивыми к раку, но лучше переносят его последствия: естественный отбор отсеял особей, не способных справляться с радиационной нагрузкой. При этом ключевой фактор их успеха — не столько генетика, сколько отсутствие людей. Охота, беспокойство и фрагментация среды обитания исчезли вместе с жителями.

Для волков отсутствие человека оказалось важнее, чем риск онкологических заболеваний. Теперь учёные изучают их геном в поисках новых терапевтических мишеней для лечения рака у людей. Так Чернобыль, символ техногенной катастрофы, стал лабораторией эволюции под давлением и неожиданным источником надежды.