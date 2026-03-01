Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уроки Чернобыля: люди опаснее для животных, чем радиация 0 272

В мире животных
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уроки Чернобыля: люди опаснее для животных, чем радиация

Чернобыльская зона отчуждения, где после катастрофы 1986 года люди исчезли, а города превратились в призраки с брошенными машинами и книгами на полках, стала уникальным природным экспериментом. Волки здесь не просто выжили, несмотря на радиацию, — они процветают. Их численность в семь раз выше, чем в соседних белорусских заповедниках.

Генетический анализ показал, что у чернобыльских волков ускоренно эволюционируют участки генома, связанные с противоопухолевым иммунитетом. Они не стали невосприимчивыми к раку, но лучше переносят его последствия: естественный отбор отсеял особей, не способных справляться с радиационной нагрузкой. При этом ключевой фактор их успеха — не столько генетика, сколько отсутствие людей. Охота, беспокойство и фрагментация среды обитания исчезли вместе с жителями.

Для волков отсутствие человека оказалось важнее, чем риск онкологических заболеваний. Теперь учёные изучают их геном в поисках новых терапевтических мишеней для лечения рака у людей. Так Чернобыль, символ техногенной катастрофы, стал лабораторией эволюции под давлением и неожиданным источником надежды.

Читайте нас также:
#экология #природа #радиация #онкология #генетика #исследования #волки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли животные распознать человеческий страх? Исследование с лошадьми
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку
Изображение к статье: У медоносных пчёл есть собственный танцпол
Изображение к статье: Почему не все приматы эволюционировали в людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео