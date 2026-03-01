Если кошка аккуратно вылизывает подливу из пакетика, а плотные кусочки оставляет нетронутыми, это не всегда каприз. Такое поведение связано как с природными инстинктами, так и с состоянием здоровья животного.

Домашние кошки произошли от диких хищников, привыкших к свежей и влажной добыче. Поэтому именно насыщенный запах и высокая влажность делают пищу особенно привлекательной. Жидкая часть корма обычно пахнет сильнее всего, а обоняние у кошек играет ключевую роль при выборе еды.

Есть и физиологические причины. Кошки относятся к облигатным хищникам: их зубы и челюсти не предназначены для длительного пережевывания твердой пищи. Пожилым животным или питомцам с проблемами зубов и десен кусочки могут доставлять дискомфорт, тогда как соус они поедают без труда.

Дополнительный фактор — потребность во влаге. В природе кошки получают значительную часть жидкости вместе с пищей. Подлива в корме помогает поддерживать водный баланс, поэтому животное может инстинктивно выбирать именно её. Кроме того, жидкая текстура может казаться более привычной по ощущениям.

Иногда дело в насыщении: если питомец не слишком голоден, он выбирает наиболее ароматную часть и оставляет остальное. Также кошки способны ощущать добавки в составе кусочков и отказываться от них.

Однако постоянный отказ от плотной части рациона может быть сигналом проблем — от нарушений работы желудочно-кишечного тракта до аллергической реакции или стресса из-за перемен в доме. Если такое поведение стало регулярным, животное лучше показать специалисту.