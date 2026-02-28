Baltijas balss logotype
Как жирафу удаётся качать кровь на 6-метровую высоту без проблем с сердцем? 0 51

В мире животных
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как жирафу удаётся качать кровь на 6-метровую высоту без проблем с сердцем?

Жираф — живое опровержение привычных представлений о физиологии: его сердце перекачивает кровь к мозгу на высоту почти шести метров, создавая давление 220/180 мм рт. ст., которое у человека мгновенно вызвало бы сердечную недостаточность, отёки и разрыв сосудов.

Однако жираф не просто выживает — он успешно существует в таких условиях. Исследования показывают, что секрет кроется в уникальных генетических и анатомических адаптациях. Ключевую роль играет ген FGFRL1: мутации, обнаруженные у жирафов, при введении мышам защищали их сердце от фиброза при искусственно вызванной гипертонии. Иными словами, устойчивость к повреждениям частично заложена в ДНК.

С анатомической точки зрения жираф использует плотную соединительную ткань в ногах как «компрессионные чулки», предотвращающие отёки, а также систему клапанов в яремной вене, накапливающую кровь при наклоне головы. Это защищает животное от инсульта во время питья и от обморока при резком подъёме головы.

Считается, что эволюционно длинная шея стала возможна лишь после удлинения ног, которые подняли сердце и сократили расстояние до мозга — иначе энергозатраты были бы чрезмерными. Для медицины жираф представляет собой живую модель изучения гипертонии, фиброза и даже преэклампсии, открывая перспективы для новых методов лечения, вдохновлённых миллионами лет эволюции.

Читайте нас также:
#медицина #животные #генетика #биология #исследования #сердце
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

