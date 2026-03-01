Овощи и фрукты могут уменьшать эффективность лекарственных препаратов и провоцировать побочные эффекты, заявил химик А. Панов.
По словам эксперта, содержащиеся в этих продуктах минеральные вещества, фитонутриенты, витамины и антиоксиданты способны взаимодействовать с медикаментами, что влияет на их усвоение и действие.
Так, грейпфруты богаты фурокумаринами, подавляющими активность фермента CYP3A4, который участвует в переработке многих лекарств, включая препараты для снижения холестерина, противосудорожные средства и антидепрессанты. Из-за этого увеличивается концентрация активных веществ в крови, повышая риск побочных эффектов.
Бананы, содержащие большое количество калия, могут спровоцировать гиперкалиемию при одновременном приеме с препаратами, содержащими калий, например, мочегонными средствами. Это может привести к аритмии, слабости в мышцах и проблемам с нервной системой, особенно у людей с заболеваниями почек.
Цитрусовые фрукты, богатые витамином C, влияют на усвоение железа и антибиотиков. Чрезмерное потребление может привести к его избыточному накоплению в организме, что особенно опасно для людей с гемохроматозом.
Эксперт подчеркнул, что перед приемом лекарств важно проконсультироваться с врачом, который сможет дать рекомендации с учетом индивидуальных особенностей здоровья пациента.
