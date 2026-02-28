При появлении плесени на продуктах их следует немедленно выбросить, даже если поражён только небольшой участок. Об этом рассказала эксперт Елена Спеценко.

По словам специалиста, плесневые грибы образуют микроскопические нити (гифы), которые могут проникать глубоко внутрь продукта. Кроме того, некоторые виды плесени вырабатывают токсичные вещества, способные сохраняться даже после термической обработки и накапливаться в организме.

Особенно опасны мягкие продукты с высоким содержанием влаги: овощи, фрукты, молочные и хлебобулочные изделия. Даже если удалить видимую плесень, в оставшейся части могут оставаться токсины. Например, в крупах, орехах и джемах часто встречаются афлатоксины — вещества, разрушающие печень.

Плесневые грибы размножаются спорами, которые могут быть незаметны глазу, но всё равно присутствовать на поверхности продуктов. Поэтому эксперт советует тщательно мыть посуду и холодильники после хранения заплесневелых продуктов.

Регулярное употребление даже небольших доз токсинов, вырабатываемых плесенью, может привести к хроническим заболеваниям печени, аллергическим реакциям и снижению иммунитета. Наибольшую опасность продукты с плесенью представляют для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Для предотвращения порчи продуктов важно соблюдать условия хранения и следить за сроками годности, подчёркивает эксперт.