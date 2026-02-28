Baltijas balss logotype
Секрет «голубых зон»: что долгожители едят всего раз в неделю 0 57

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секрет «голубых зон»: что долгожители едят всего раз в неделю

Снизить вероятность преждевременного старения можно без жёстких диет — достаточно пересмотреть частоту употребления одного привычного продукта. Об этом рассказал специалист по вопросам долголетия Дэн Бюттнер.

По его словам, научные работы о здоровом старении часто сходятся в одном: количество мяса в рационе стоит уменьшить. Полный отказ не требуется, однако примером могут служить так называемые «голубые зоны» — регионы с высокой концентрацией людей преклонного возраста. Там мясные блюда не исключают полностью, но включают в меню примерно один раз в неделю.

Эксперт подчёркивает, что переходить на строгое вегетарианство необязательно. Гораздо важнее сделать основу питания растительной. В качестве источников белка он рекомендует бобовые — например, нут и чечевицу.

Кроме того, в числе предпочтительных продуктов Бюттнер называет цельнозерновые изделия, орехи и овощи. Такой рацион, по его мнению, лучше соответствует принципам питания, которые ассоциируются с высокой продолжительностью жизни.

Ранее специалист также советовал отказаться от сладких хлопьев и бекона в утреннем приёме пищи.

Читайте нас также:
#вегетарианство #овощи #здоровое питание #мясо #орехи #долголетие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео