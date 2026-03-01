Baltijas balss logotype
Иран экстренно обратился к соседним странам 0 1212

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран экстренно обратился к соседним странам
ФОТО: Global Look Press

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани обратился к соседним странам на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Публикацию он разместил в X.

Лариджани заявил, что Тегеран не намерен нападать на соседние государства. «Но если базы, расположенные в ваших странах, будут использоваться против нас, и если Соединенные Штаты будут проводить операции в регионе с использованием этих сил, то мы будем наносить удары по этим базам», — отметил он.

По словам секретаря ВСНБ, территория военных баз США является американской.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что президент США Дональд Трамп пересек «очень опасную красную линию». Так он прокомментировал уничтожение верховного лидера республики Али Хаменеи.

Перед этим сообщалось, что в Тегеране подняли траурный флаг в память о Хаменеи. Известно, что в момент смерти он находился на рабочем месте в своей резиденции.

#Иран #США #ближний восток #Дональд Трамп #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

