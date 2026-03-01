Baltijas balss logotype
Президент Ирана пообещал довести врагов до отчаяния 1 508

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Ирана пообещал довести врагов до отчаяния
ФОТО: Global Look Press

Президент Ирана Пезешкиан в обращении к нации пообещал уничтожить базы врагов.

Иран доведет своих врагов до отчаяния, уничтожит их базы и возможности в регионе. Об этом в телеобращении к нации заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. Запись выступления опубликовало в Telegram-канале иранское агентство ISNA.

Политик призвал сохранить единство перед лицом врага и сообщил, что Временный совет приступил к работе и будет руководить Ираном до избрания постоянного лидера. Последний должен будет заменить управлявшего страной с 1989 года Али Хаменеи, ликвидированного накануне в своей резиденции в результате авиаудара Израиля.

Помимо президента, в совет вошли глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Обязанности верховного руководителя до выборов нового будет исполнять Алиреза Арафи.

Пезешкиан во время атаки не пострадал. Во время выборов 2024 года он считался оппонентом ставленника Хаменеи, и его победа оказалась неожиданностью для властей. Тогда политик обещал улучшить отношения с Западом и смягчить исполнение закона о ношении хиджаба.

#выборы #Иран #президент #Израиль #telegram #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Хаменеи ,надо отдать ему должное,не ушел с поста,не прятался в бункерах глубоко под землёй,как Зельц из Украины,не сбежал из страны как последователь фюрера Нетаньяху- героически умер на боевом посту,а человеку было 86 лет... Честь и хвала за смелость.... А жи.ды оказались трусами,все делающие чужими руками,но умереть за свой сраный монизм не готовы,чем и надо пользоваться...😈👽

    6
    0

