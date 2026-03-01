Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану. Пост появился на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

Политик отметил, что встретился с министром обороны, начальником Генштаба и главой Моссада и дал указания по продолжению кампании.

«Вчера мы ликвидировали тирана (верховного лидера Ирана Али) Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки руководителей репрессивного режима. Наши силы сейчас наносят удары в самое сердце Тегерана с возрастающей мощью, и в ближайшие дни она будет только нарастать», — указал он.

Одной из основных целей первого этапа операции Израиля и США стала ликвидация высшего политического и военного руководства Ирана. По итогам ударов лишились жизней верховный руководитель Али Хаменеи, управлявший страной с 1989 года, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».