Появились подробности об ударах США по Ирану

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Появились подробности об ударах США по Ирану
ФОТО: Global Look Press

США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану.

США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану. Такие подробности появились у журналиста Fox News.

Кроме того, американцы сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет в Иране.

До этого Центральное командование США заявило о трех жертвах среди американских солдат. Еще пять военнослужащих получили тяжелые ранения.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».

#Иран #США #Израиль
