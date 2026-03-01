США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану.

США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану. Такие подробности появились у журналиста Fox News.

Кроме того, американцы сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет в Иране.

До этого Центральное командование США заявило о трех жертвах среди американских солдат. Еще пять военнослужащих получили тяжелые ранения.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».