Мерц поддержал атаку США и Израиля на Иран и заявил, что не будет "учить" союзников международному праву. Правительство Германии разделяет "облегчение многих иранцев по поводу того, что режим мулл подходит к своему концу", заявил Фридрих Мерц. "Мы вместе с США и Израилем заинтересованы в том, чтобы террор этого режима прекратился и чтобы опасная ядерная программа Ирана была остановлена", - сказал канцлер Германии. Одновременно он призвал Тегеран прекратить его ответные атаки в регионе.

На вопрос о законности нападения на Иран с точки зрения международного права Мерц сказал: Германия видит "дилемму" в том, что за последние десятилетия никакими шагами в рамках международного права добиться в отношении руководства Тегерана ничего не удалось. По мнению канцлера ФРГ, сейчас "не время учить наших партнеров и союзников".