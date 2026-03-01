Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Я не буду учить союзников международному праву» 0 488

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: «Я не буду учить союзников международному праву»

Федеральный канцлер Германии поддержал действия США и Израиля.

Мерц поддержал атаку США и Израиля на Иран и заявил, что не будет "учить" союзников международному праву. Правительство Германии разделяет "облегчение многих иранцев по поводу того, что режим мулл подходит к своему концу", заявил Фридрих Мерц. "Мы вместе с США и Израилем заинтересованы в том, чтобы террор этого режима прекратился и чтобы опасная ядерная программа Ирана была остановлена", - сказал канцлер Германии. Одновременно он призвал Тегеран прекратить его ответные атаки в регионе.

На вопрос о законности нападения на Иран с точки зрения международного права Мерц сказал: Германия видит "дилемму" в том, что за последние десятилетия никакими шагами в рамках международного права добиться в отношении руководства Тегерана ничего не удалось. По мнению канцлера ФРГ, сейчас "не время учить наших партнеров и союзников".

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #дипломатия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео