Быть счастливой парой — это не только романтика и яркие эмоции, но и простые привычки, которые укрепляют отношения день за днём. Новое исследование показывает: одна из таких привычек — ложиться спать одновременно — может иметь гораздо большее значение, чем вам кажется. Об этом рассказываем подробнее.

Новый взгляд на вечерний ритуал счастливых пар

Когда отношения переходят от начальной стадии в более зрелую, многие пары замечают, что страсть сама по себе недостаточна для поддержания ощущения близости и счастья. Недавнее исследование, проведённое среди примерно 2000 супругов или партнеров, показывает: значимая привычка счастливых пар — это совместный отход ко сну.

В сущности, речь не о сексе или интимных встречах, а о более простом, но эмоционально значимом акте — ложиться в постель одновременно. Исследователи ввели понятие «разрыв во время сна» — период, когда один из партнёров уже спит, а другой ещё бодрствует. Выяснилось, что пары, которые сокращают этот разрыв и регулярно засыпают вместе, чаще оценивают свои отношения как более крепкие и счастливые.

Почему совместный сон важен для пары

Опрос участников показал: около 58 % пар чувствуют себя более близкими, когда ложатся спать одновременно. При этом примерно столько же респондентов считают, что именно этот ритуал помогает укрепить связь и улучшить эмоциональную близость.

Психологи связывают это с несколькими факторами:

совместный режим помогает создавать ритуал окончания дня, который психологически сближает партнёров;

время перед сном — это момент, когда можно поговорить о пережитом дне, обсудить планы и почувствовать поддержку;

отсутствие длительного «разрыва» во сне снижает чувство одиночества и усиливает ощущение безопасности рядом с партнёром.

Какие дополнительные привычки укрепляют отношения перед сном

Хотя основное внимание исследования было уделено совместному сну, другие эксперты отмечают, что пары также укрепляют связь следующими действиями:

Общение и рассказ о дне помогают обмениваться эмоциями и чувствовать поддержку друг друга.

Откладывание телефонов и гаджетов в сторону улучшает концентрацию на партнёре и снижает отвлекающие факторы.

Физическая близость — объятия, поцелуи, прикосновения или даже простое общение без секса — усиливают эмоциональную связь и способствуют релаксации перед сном.

Умение завершать день без обид и тяжёлых разговоров помогает сохранить позитивное настроение и избежать накопления напряжения.

Эти привычки могут отличаться в разных парах, но их объединяет одно: все они укрепляют эмоциональный контакт и помогают партнёрам чувствовать себя важными друг для друга.

Что говорят психологи

Независимые исследования в области психологии отношений также подтверждают, что одинаковое или согласованное время отхода ко сну ассоциируется с более высоким уровнем удовлетворённости отношениями и эмоциональной близости. Социальные взаимодействия в спокойное вечернее время помогают парам чувствовать себя услышанными и понятыми.

Кроме того, эксперты по семейным отношениям подчёркивают ценность ежедневного небольшого ритуала «ускоренного синхрона»: короткие разговоры, выражение благодарности или обсуждение будущих планов перед сном способствуют укреплению связи и уменьшают стресс.

...Счастливые пары не обязательно уделяют вечерам часы романтики или сложные ритуалы. Часто то, что действительно укрепляет отношения, — это простые, но регулярные привычки, такие как ложиться спать одновременно и уделять друг другу внимание перед сном. Эти действия способствуют эмоциональной близости, взаимопониманию и ощущению поддержки, делая отношения более устойчивыми и гармоничными.