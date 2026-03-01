Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Одна простая вечерняя привычка счастливых пар, которая укрепляет отношения 0 329

Люблю!
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Одна простая вечерняя привычка счастливых пар, которая укрепляет отношения
ФОТО: depositphotos

Быть счастливой парой — это не только романтика и яркие эмоции, но и простые привычки, которые укрепляют отношения день за днём. Новое исследование показывает: одна из таких привычек — ложиться спать одновременно — может иметь гораздо большее значение, чем вам кажется. Об этом рассказываем подробнее.

Новый взгляд на вечерний ритуал счастливых пар

Когда отношения переходят от начальной стадии в более зрелую, многие пары замечают, что страсть сама по себе недостаточна для поддержания ощущения близости и счастья. Недавнее исследование, проведённое среди примерно 2000 супругов или партнеров, показывает: значимая привычка счастливых пар — это совместный отход ко сну.

В сущности, речь не о сексе или интимных встречах, а о более простом, но эмоционально значимом акте — ложиться в постель одновременно. Исследователи ввели понятие «разрыв во время сна» — период, когда один из партнёров уже спит, а другой ещё бодрствует. Выяснилось, что пары, которые сокращают этот разрыв и регулярно засыпают вместе, чаще оценивают свои отношения как более крепкие и счастливые.

Почему совместный сон важен для пары

Опрос участников показал: около 58 % пар чувствуют себя более близкими, когда ложатся спать одновременно. При этом примерно столько же респондентов считают, что именно этот ритуал помогает укрепить связь и улучшить эмоциональную близость.

Психологи связывают это с несколькими факторами:

  • совместный режим помогает создавать ритуал окончания дня, который психологически сближает партнёров;

  • время перед сном — это момент, когда можно поговорить о пережитом дне, обсудить планы и почувствовать поддержку;

  • отсутствие длительного «разрыва» во сне снижает чувство одиночества и усиливает ощущение безопасности рядом с партнёром.

Какие дополнительные привычки укрепляют отношения перед сном

Хотя основное внимание исследования было уделено совместному сну, другие эксперты отмечают, что пары также укрепляют связь следующими действиями:

  • Общение и рассказ о дне помогают обмениваться эмоциями и чувствовать поддержку друг друга.

  • Откладывание телефонов и гаджетов в сторону улучшает концентрацию на партнёре и снижает отвлекающие факторы.

  • Физическая близость — объятия, поцелуи, прикосновения или даже простое общение без секса — усиливают эмоциональную связь и способствуют релаксации перед сном.

  • Умение завершать день без обид и тяжёлых разговоров помогает сохранить позитивное настроение и избежать накопления напряжения.

Эти привычки могут отличаться в разных парах, но их объединяет одно: все они укрепляют эмоциональный контакт и помогают партнёрам чувствовать себя важными друг для друга.

Что говорят психологи

Независимые исследования в области психологии отношений также подтверждают, что одинаковое или согласованное время отхода ко сну ассоциируется с более высоким уровнем удовлетворённости отношениями и эмоциональной близости. Социальные взаимодействия в спокойное вечернее время помогают парам чувствовать себя услышанными и понятыми.

Кроме того, эксперты по семейным отношениям подчёркивают ценность ежедневного небольшого ритуала «ускоренного синхрона»: короткие разговоры, выражение благодарности или обсуждение будущих планов перед сном способствуют укреплению связи и уменьшают стресс.

...Счастливые пары не обязательно уделяют вечерам часы романтики или сложные ритуалы. Часто то, что действительно укрепляет отношения, — это простые, но регулярные привычки, такие как ложиться спать одновременно и уделять друг другу внимание перед сном. Эти действия способствуют эмоциональной близости, взаимопониманию и ощущению поддержки, делая отношения более устойчивыми и гармоничными.

Читайте нас также:
#семья #отношения #сон #счастье #привычки #ритуалы #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зеркальное окрашивание волос — тренд 2026: как выполняется и что дает
Изображение к статье: «Посмотрим, на чьей стороне правда»: Анна Седокова выступила с резким заявлением о родных Яниса Тиммыа
Изображение к статье: Дерево в интерьере 2026: не только красиво, но и полезно для психики
Изображение к статье: Вы сами усиливаете свою тревожность: психолог назвал неожиданные причины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео