Проиграв в Иране, Россия теряет Ближний Восток

Lifenews
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Проиграв в Иране, Россия теряет Ближний Восток
ФОТО: Youtube

Иран — это не только последний суверенный барьер на пути США к южным границам РФ. Если падет Тегеран, американское влияние установится на всем Каспии и вплотную приблизится к российскому Северному Кавказу.

Также Россия строит транспортный коридор «Север-Юг» (РФ — Азербайджан — Иран — Индийский океан), чтобы обойти турецкие проливы и санкции — этот маршрут сокращает путь бочки нефти из Петербурга в Мумбаи с нынешних 40 дней (через Суэц) до 15-20 — но контроль США над Ираном, тут же перережет эту артерию, пишет RTVi.

В-третьих, успешный удар США по Ирану поставит под американский контроль огромные запасы газа и нефти. Это лишит Россию рычагов влияния на мировой энергетический рынок и создаст прямого конкурента, управляемого из Вашингтона — по тому же сценарию, что сейчас происходит с еще одним нашим союзником — Венесуэлой.

Наконец, даже если США просто уничтожат ядерную инфраструктуру Ирана или его системы ПВО, это будет демонстрацией того, что российское оружие, которым буквально напичкан Иран, неэффективно против американского. Подобный «антипиар» может нанести серьезный репутационный ущерб экспорту вооружений РФ.

Вот и получается, что потенциальный удар по Ирану — опосредованная атака на Россию. Задача США не просто наказать Тегеран, но выбить ключевую опору российского влияния на Ближнем Востоке, взяв под «опеку» энергетические потоки и замкнув кольцо окружения вокруг РФ.

Увы, ничего нового, всё это уже было два века назад. Надо только заменить США и НАТО — на Британскую империю, Российскую Федерацию — на Российскую же Империю, а Иран — на Персию.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

Оставить комментарий

(3)
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го марта

    "Россия теряет Ближний Восток" не путай Россию и её правящий класс. Большинству населения РФ мало что принадлежит в России, поэтому потерять что-то на Ближнем Востоке оно не может, ибо тот же российский Дальний Восток принадлежит маленькой кучке очень богатых людей.

    2
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    1-го марта

    Сабж: Да неужели?

    1
    1
  • A
    Aleks
    1-го марта

    В США в открытую говорят,что Трамп работает на сионистов Израиля,прихваченный ими через Эпштейна,где в файлах он упоминается 37 тыс раз ,а так же получил деньги от израильского лобби в США в размере 250 млн долларов. В России ещё явно так не говорят,но уже проблески есть,потому что Путин (или актер)работае на Израиль так же,судя по многим факторам.Даже судя по тому,что многие политические деятели в разных органах имеют гражданство Израиля,что даже не возбраняется . А если учесть,что близкий друг Путина ,Берл Лазар,Главный раввин России праздновал свадьбу сына и дочери одесского раввина вместе с Главным раввином Украины Асманом,от которого происходит гонение на православие,в Израиле,то не один еврей или русский мне не докажет,что Путин за Россию -Путин за Израиль и такое же ху...й.ло как Нетаньяху,Трамп,Зеленский-Зельц,Стармер и другое педофильские отродье в разных странах 🔯😈👽

    10
    13
Читать все комментарии

Видео