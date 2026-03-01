Иран — это не только последний суверенный барьер на пути США к южным границам РФ. Если падет Тегеран, американское влияние установится на всем Каспии и вплотную приблизится к российскому Северному Кавказу.

Также Россия строит транспортный коридор «Север-Юг» (РФ — Азербайджан — Иран — Индийский океан), чтобы обойти турецкие проливы и санкции — этот маршрут сокращает путь бочки нефти из Петербурга в Мумбаи с нынешних 40 дней (через Суэц) до 15-20 — но контроль США над Ираном, тут же перережет эту артерию, пишет RTVi.

В-третьих, успешный удар США по Ирану поставит под американский контроль огромные запасы газа и нефти. Это лишит Россию рычагов влияния на мировой энергетический рынок и создаст прямого конкурента, управляемого из Вашингтона — по тому же сценарию, что сейчас происходит с еще одним нашим союзником — Венесуэлой.

Наконец, даже если США просто уничтожат ядерную инфраструктуру Ирана или его системы ПВО, это будет демонстрацией того, что российское оружие, которым буквально напичкан Иран, неэффективно против американского. Подобный «антипиар» может нанести серьезный репутационный ущерб экспорту вооружений РФ.

Вот и получается, что потенциальный удар по Ирану — опосредованная атака на Россию. Задача США не просто наказать Тегеран, но выбить ключевую опору российского влияния на Ближнем Востоке, взяв под «опеку» энергетические потоки и замкнув кольцо окружения вокруг РФ.

Увы, ничего нового, всё это уже было два века назад. Надо только заменить США и НАТО — на Британскую империю, Российскую Федерацию — на Российскую же Империю, а Иран — на Персию.

