Почему мужчины умирают раньше: факторы риска и роль хромосом 0 273

Lifenews
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему мужчины умирают раньше: факторы риска и роль хромосом

Почти во всех регионах мира женщины в среднем живут дольше мужчин. Разрыв составляет несколько лет и объясняется сочетанием биологических, поведенческих и социальных факторов.

По данным Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), средняя продолжительность жизни женщин стабильно превышает мужскую практически во всех странах. Аналогичную тенденцию фиксирует World Bank, публикуя глобальную статистику по демографии. В среднем разница составляет 4–6 лет, однако в ряде государств она может быть выше.

Эксперты выделяют несколько ключевых причин такого разрыва.

Поведенческие факторы

Мужчины чаще вовлечены в рискованные виды деятельности, реже обращаются за медицинской помощью и статистически чаще употребляют табак и алкоголь. Согласно исследованиям Centers for Disease Control and Prevention (CDC), уровень смертности от внешних причин, включая травмы и несчастные случаи, среди мужчин значительно выше.

Биологические особенности

Одним из объяснений считается различие в наборе половых хромосом. У женщин две X-хромосомы, что создает «резервную копию» многих генов. У мужчин одна X- и одна Y-хромосома, поэтому рецессивные генетические нарушения проявляются чаще. Этот механизм описан в публикациях Nature и The Lancet, где отмечается влияние генетической устойчивости на выживаемость.

Гормональные различия

Исследования показывают, что мужской половой гормон тестостерон может быть связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и более агрессивным поведением. В экспериментах на млекопитающих кастрация нередко приводила к увеличению продолжительности жизни самцов. Эти данные приводятся, в частности, в научных обзорах, опубликованных в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исторически ситуация была иной: ещё в начале XX века женщины во многих странах жили меньше мужчин из-за высокой материнской смертности. Однако с развитием акушерской помощи и медицины в целом этот фактор существенно снизился, что подтверждается архивной статистикой Our World in Data.

Разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами — результат сочетания генетических, гормональных и поведенческих факторов. Хотя биология играет важную роль, значительная часть разрыва связана с образом жизни и доступом к медицинской помощи. Специалисты отмечают, что изменение поведенческих привычек и профилактика заболеваний способны сократить гендерный разрыв в продолжительности жизни.

