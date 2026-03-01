Baltijas balss logotype
В России недовольны: Медведев жестко отреагировал на смерть Хаменеи 1 1027

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В России недовольны: Медведев жестко отреагировал на смерть Хаменеи

Дмитрий Медведев назвал убийство аятоллы Хаменеи варварской силовой акцией. Но помогать Ирану в войне как своему союзнику Россия не намерена.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев дал оценку совместной операции США и Израиля в Иране. Об этом он написал в телеграмме президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану.

В своем обращении Медведев назвал расправу над верховным лидером Ирана Сейедом Али Хаменеи «варварской силовой акцией», которой нет оправданий. Он подчеркнул, что произошедшее стало «циничным злодеянием», которое нарушает все принципы международного права.

«Уверены, что вероломные, бесчеловечные удары не смогут сломить стойкость и мужество граждан Ирана», — отметил зампред российского Совбеза. Он также осудил «неизбирательные» атаки, повлекшие за собой уничтожение невинных людей, в том числе большого числа детей. Правда, о погибших детях в ходе четырехлетней войны России в Украине Дмитрий Медведев умолчал.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России


#Иран #США #Израиль #политика
(1)
    Aleks
    1-го марта

    Давид Ааранович Мендель. По моему и так все понятно на чьей он стороне. Слова-это для внутренней и внешней мусульманской аудитории,но не для Израиля..😈👽

