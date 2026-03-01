Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран предложил возобновить переговоры и он согласился на контакт. Об этом он заявил в комментарии изданию The Atlantic.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были дать то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", — сказал глава Белого дома.

По утверждению Трампа, Иран должен был получить ядерное оружие в течение двух недель, поэтому США и нанесли удары по стране.

В свою очередь в телефонном разговоре с телеканалом CNBC Трамп сообщил, что операция США в Иране продвигается «с опережением графика».

«Сейчас события развиваются в очень позитивном направлении, очень позитивном направлении», — приводит его слова телеканал.

Как сообщалось, в ходе военных действий погибли 3 военных США и несколько сотен иранцев, включая более сотни девочек-школьниц.