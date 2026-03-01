Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На выход! Туристов начали выселять из отелей Дубая 0 2042

Lifenews
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: На выход! Туристов начали выселять из отелей Дубая

Отели Дубая выселяют туристов после окончания оплаченного срока проживания, а ряд отелей подняли цены из-за войны.

Дубай стал небезопасным городом для туризма. Так, отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания, хотя покинуть страну они не могут из-за отсутствия авиарейсов. Также отели Дубая подняли цены на фоне остановки авиасообщения в регионе из-за начала войны Израиля и США против Ирана.

@g_vershina666

♬ оригинальный звук - Илья

При этом власти Абу-Даби и Рас-эль-Хайма взяли на себя расходы по продлению проживания туристов. Информации по готовящимся аналогичным мерам в Шардже и Дубае нет.

@tema_ex Когда людям спокойно дадут жить ? #дубай #иран #палестина🇵🇸 #америка ♬ оригинальный звук - ТЕМА ЭКС

За последние два дня Иран, по данным Минобороны ОАЭ, запустил в их сторону 165 баллистических ракет и 541 беспилотник. Пройти систему ПВО смогли только несколько десятков дронов.

Читайте нас также:
#Иран #США #туризм #война #цены #безопасность #отели #ОАЭ #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Назван помогающий сохранить мышцы в пожилом возрасте витамин
Изображение к статье: Паника из-за войны с Ираном: платят до $350 тысяч, чтобы покинуть Эр-Рияд на частных самолетах
Изображение к статье: Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Изображение к статье: Врач развеяла миф о мужском репродуктивном здоровье

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео