Дубай стал небезопасным городом для туризма. Так, отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания, хотя покинуть страну они не могут из-за отсутствия авиарейсов. Также отели Дубая подняли цены на фоне остановки авиасообщения в регионе из-за начала войны Израиля и США против Ирана.

При этом власти Абу-Даби и Рас-эль-Хайма взяли на себя расходы по продлению проживания туристов. Информации по готовящимся аналогичным мерам в Шардже и Дубае нет.

За последние два дня Иран, по данным Минобороны ОАЭ, запустил в их сторону 165 баллистических ракет и 541 беспилотник. Пройти систему ПВО смогли только несколько десятков дронов.