Церемония жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов, прошедшая 27 февраля в Ньоне, не только определила пары 1/8 финала, но и прочертила для всех участников маршрут вплоть до решающего матча в Будапеште.
Главный вывод, который сделали букмекеры и аналитики по итогам жеребьёвки: «Арсенал» попал в наиболее благоприятную половину сетки и стал безоговорочным фаворитом всего турнира.
По итогам жеребьёвки определились следующие противостояния первого раунда плей-офф:
«ПСЖ» (Франция) — «Челси» (Англия);
«Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия);
«Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Аталанта» (Италия) — «Бавария» (Германия);
«Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Барселона» (Испания);
«Атлетико Мадрид» (Испания) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия);
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Спортинг» (Португалия);
«Байер 04» (Германия) — «Арсенал» (Англия).
Коэффициенты и прогнозы
После жеребьёвки букмекерские конторы обновили котировки на победителя Лиги чемпионов. Безоговорочным лидером стал «Арсенал». В букмекерской конторе BetBoom коэффициент на итоговый триумф лондонцев равен 3,51. Такой высокий статус фаворита объясняется не только удачной сеткой, но и идеальным выступлением на общем этапе, где «канониры» одержали восемь побед из восьми возможных.
Тройку главных претендентов замыкают:
«Бавария» — 6,52;
«Барселона» — 7,52.
Далее в списке фаворитов расположились «Манчестер Сити» (9,03), «ПСЖ» и «Ливерпуль» (у обоих коэффициент 11,03), а также мадридский «Реал» (13,04).
Матчи 1/8 финала пройдут 10–11 и 17–18 марта. Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
Оставить комментарий