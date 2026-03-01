Первая ракетка планеты из Беларуси и четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Арина Соболенко опубликовала в Инстаграме снимки в эффектном образе от Gucci.

Соболенко отказалась от выступления на турнире категории ВTA-1000 в Дохе и «тысячнике» в Дубае. Она два года подряд уступает в финале Открытого чемпионата Австралии.

В 2025-м ее остановила Мэдисон Киз из США, в 2026-м — Елена Рыбакина из Казахстана.

С 4 по 15 марта Арина примет участие в турнире ВTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где в прошлом году дошла до финала.