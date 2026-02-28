Сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу из-за агрессии США в отношении страны с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Marca.

Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану, а через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной боевой операции. Иран ответил ракетными ударами по Израилю и американским базам в регионе.

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года пройдет будущим летом на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.