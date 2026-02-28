Baltijas balss logotype
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Вильярреал», у Ямаля хет-трик

Спорт
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Вильярреал», у Ямаля хет-трик

Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26, в котором встречались «Барселона» и «Вильярреал».

Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). Победу в матче со счетом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

После 26 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 64 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» располагается на третьей строчке, у команды в активе 51 очко.

Барселона — Вильярреал — 4:1

Голы: 1:0 — Ямаль (28). 2:0 — Ямаль (37). 2:1 — Гейе (49). 3:1 — Ямаль (69). 4:1 — Левандовски (90+1).

#футбол #спорт #Ла Лига
Оставить комментарий

Видео