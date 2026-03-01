Суд в австрийском Инсбруке признал 37-летнего альпиниста Томаса Пламбергера виновным в непредумышленном убийстве и приговорил его к пяти месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 9 400 евро. То, что квалифицировано как убийство по неосторожности, вызывает споры.

Неудавшееся восхождение

Громкий судебный процесс был запущен после того, как в январе 2025 года скалолаз Томас со своей возлюбленной, 33-летней Керстин Г., предпринял восхождение на высочайшую в Австрии гору Гроссглокнер (3 798 м) по самому сложному маршруту.

Ночью менее чем в 50 метрах от вершины женщина не смогла продолжить восхождение. Скорость ветра на тот момент составляла 74 км/ч, а температура упала до –8 °C.

Томас оставил Керстин, чтобы вызвать помощь.

Дойдя до ближайшей хижины, Томас никого не нашел. И только тогда вызвал спасателей. Вертолет в метель вылететь не мог. Спасательная группа отправилась на гору пешком и в 10 утра нашла Керстин погибшей от обморожения.

Защита Томаса Томас, шеф-повар из Зальцбурга, не признал себя виновным. Он заявил суду, что «безмерно сожалеет» о смерти своей девушки. А его адвокат назвал смерть женщины «трагическим несчастным случаем».

Он отверг предположение о том, что его клиент был более опытным альпинистом и, следовательно, «фактическим» лидером. У него де не было альпинистской квалификации, а свои знания он почерпнул из видео и других источников. Пара действовала «на равных условиях».

Керстин описывалась как человек с отличным физическим здоровьем и сильной волей. Ранее с Томасом она совершала другие «сложные восхождения», включая южную стену Дахштайна (Штайнервег) и восточную стену Вацмана (Зальцбургервег).

Альпинист не смог объяснить, почему не завернул подругу в аварийное одеяло, которое она несла. Или не поместил в спальный мешок. Когда ее тело позже было найдено, эти вещи были обнаружены в ее рюкзаке.

Прокурор Йоханн Фришманн обвинил подсудимого в неспособности выполнять свою «фактическую» роль руководителя группы, поскольку он является более опытным альпинистом. Фатальные ошибки Томаса также включали в себя неспособность распознать, что Керстин была обута в не подходящую для данной местности обувь, игнорирование погодных условий для этого времени года, а также нежелание вернуться раньше, учитывая погодные условия.

После того как вертолет вылетел для наблюдения за парой из-за опасений за их безопасность, Томасу позвонил полицейский. Но альпинист сказал ему: «Нам ничего не нужно… все в порядке». Разговор внезапно оборвался.

Офицер попытался позвонить ему еще дважды, чтобы узнать, нужна ли паре помощь. Отправил текстовые сообщения. Но не получил ответа. Позже условия стали слишком опасными для того, чтобы вертолет мог попытаться провести спасательную операцию.

По словам обвинителей, подсудимый не успел вовремя вызвать экстренные службы и слишком поздно отреагировал на попытки спасения.

Это прецедент

Однодневное слушание в суде привлекло внимание всего мира со стороны альпинистского сообщества. Оно стало крайне редким случаем судебного преследования по делу о происшествии во время восхождения.

Эксперты говорят, что это решение создает прецедент. он может повлиять на международные стандарты ответственности в горных видах спорта.

Томас уже бросил однажды свою подругу во время восхождения

Есть нюанс. Бывшая подруга альпиниста, вызванная в качестве свидетеля, дала показания о том, что в 2023 году она также совершала восхождение на ту же гору Гросглокнер вместе с Томасом. Она рассказала, что тот бросил ее на маршруте ночью, когда у ее налобного фонаря села батарея, оставив ее в отчаянии. Но это случилось ниже по склону и она имела лучшую экипировку, так что выжила.

Эта тема активно муссировалась в соцсетях. К примеру:

«В обсуждениях в альпинистском сообществе народ разделился на две фракции.

Одна считает, что чуваку просто хотелось попробовать кого-нибудь убить и посмотреть, будет ли ему за это что-то, и в первый раз не вышло, так что он сделал работу над ошибками — оставил вторую девушку почти на верху горы, сам подъем организовал позже в течение дня, так что спускаться они начали почти ночью, не оставил ей спасательного одеяла и проч.

Другая фракция говорит “я бы тоже подумал, что это предумышленное убийство, если бы не встречал в горах тысячи долбоебов и если бы это не было стандартным мужским поведением, когда девушка в походе идет медленнее. Это происходит так часто, что получило название “Альпийский развод” (Alpine divorce)».

Припоминают похожие истории, хотя и без смертельного исхода.

Судья: убийство по неосторожности

Председательствующий судья Норберт Хофер, опытный альпинист, активно работающий спасателем в горах и на вертолете, постановил, что ответчик проявил халатность, не распознав, что Керстин не сможет завершить восхождение, задолго до того, как пара столкнулась с трудностями.

Судья расспросил Томаса о том, почему он решил покинуть Керстин чуть ниже вершины. Томас ответил, что в тот момент сам страдал от переохлаждения и истощения, что указывало на ухудшение его способности оценивать ситуацию. По его словам, он привязал свою девушку к камню с помощью петли и якобы намеревался лечь рядом с ней, но она закричала ему: «Уходи сейчас же, уходи!» Он сказал, что тем самым она спасла ему жизнь.

Судья заявил, что ему «трудно поверить» в эту версию событий.

В заявлении суд объяснил свой приговор тем, что предыдущая безупречная репутация Томаса П. и потеря близкого ему человека являются “смягчающими обстоятельствами”.

Вердикт пока не имеет юридической силы. Подсудимый может подать апелляцию.