Звезда соцсетей Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, родила четвертого ребенка. Несмотря на строгие ограничения свободы и продолжающиеся судебные разбирательства, 33-летняя звезда соцсетей подарила наследника своему новому избраннику, танцору из Аргентины Луису Сквиччиарини. Информацию о появлении малыша на свет подтвердила мать блогера Эльвира Феопентова, отметив, что роды прошли успешно и новоиспеченная мать чувствует себя хорошо, сообщает "СтарХит".

Тяжелая беременность

Ожидание четвертого ребенка стало для Валерии настоящим испытанием на прочность. Из-за режима домашнего ареста паре пришлось отказаться от привычных для блогеров пышных торжеств. Пол будущего малыша влюбленные узнали в январе во время скромного домашнего чаепития: голубой цвет начинки торта известил семью о рождении мальчика.

Луису пришлось успокаивать старшую дочь Валерии, которая очень хотела сестру и расстроилась из-за появления еще одного брата. Для аргентинского танцора это первый ребенок, в то время как Чекалина уже воспитывает троих детей от предыдущего союза с Артемом Чекалиным.

Весь период вынашивания плода сопровождался серьезными медицинскими осложнениями. Валерия неоднократно оказывалась на больничной койке, в том числе из-за критической угрозы потери ребенка. Ситуация была настолько серьезной, что уже на позднем сроке врачам пришлось провести экстренное хирургическое вмешательство под наркозом из-за почечной колики.

Это интересно: юристы звезды обсуждают возможность получения отсрочки исполнения наказания до момента, когда сыну Лерчек исполнится 14 лет. В обвинительном приговоре уже мало у кого остаются сомнения.

Незадолго до родов состояние звезды снова ухудшилось, что привело к очередной госпитализации. Сейчас, когда ребенок уже появился на свет.

Обыск и сокровища в доме Лерчек

Пока Валерия готовилась к материнству, правоохранительные органы провели масштабные мероприятия в ее загородном доме. К беременной Лерчек нагрянули с обыском в начале февраля. В картонной коробке следователи обнаружили целую коллекцию ювелирных шедевров от ведущих мировых брендов, включая Graff и Cartier, а также восемь браслетов и несколько пар элитных часов.

Помимо драгоценностей, под арест попала внушительная сумма наличных - 46 миллионов рублей. Адвокаты настаивают на возврате имущества, заявляя, что находящаяся в изоляции многодетная мать осталась без источников дохода и уже вынуждена распродавать личные вещи за бесценок, чтобы прокормить большую семью.

Предательство бизнес-партнера Лерчек

Параллельно с бытовыми трудностями на Чекалину обрушился удар со стороны бывшего соратника по бизнесу Романа Вишняка. В конце января 2026 года мужчина получил приговор в виде 2,5 лет колонии после того, как пошел на сделку со следствием. Именно его показания стали ключевыми в деле о выводе более 251 миллиона рублей за границу.

Вишняк детально раскрыл механизмы реализации марафонов через подставные организации, назвав Артема Чекалина финансовым куратором, а Валерию - медийным лицом сомнительных проектов. Сама Лерчек продолжает отрицать свою причастность к махинациям, утверждая, что не понимает сути выдвинутых против нее обвинений.