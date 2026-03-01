Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы за народ Ирана»: официальная Латвия определилась с позицией в войне на Ближнем Востоке 12 8971

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV

Иранское оружие и технологии способствовали убийству тысяч невинных украинцев, заявила в Совете Безопасности ООН посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес.

«Помимо Ближнего Востока, Иран напрямую поддерживал агрессивную войну России на Украине. Более 50 000 иранских беспилотников «Шахед», которые сейчас наносят удары по многочисленным странам Ближнего Востока, были переданы Ираном России.

Иранское оружие, иранские технологии способствовали гибели тысяч невинных украинцев, и, подобно России на Украине, Иран сейчас сеет террор среди мирного населения в странах Персидского залива.

Латвия поддерживает храбрый народ Ирана, храбрый народ, который пережил так много, десятилетия жестокости и репрессий», — заявила Павлюта-Десландес на заседании Совета Безопасности ООН.

Отметим, что в ходе нападения США и Израиля на Иран уже погибли сотни представителей иранского народа.

«Мир не будет проливать слез по поводу гибели кровожадного аятоллы Али Хаменеи», – выразила уверенность глава МИД Латвии Байба Браже.

Напомним, что с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года Латвия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Читайте нас также:
#Иран #терроризм #Украина #ООН #Латвия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
3
1
1
1
40

Оставить комментарий

(12)
  • А
    Андрей
    2-го марта

    Как удобно прирываться народом, когда больше прирываться уже нечем. А не жена ли она того Павлютса, который покупал койки по 600 евро с гаком?

    8
    1
  • bt
    bory tschist
    1-го марта

    ... ну вот, и придётся,c этой "официально определившиеся латвийской позицией, в ближайшем будущем разделить счастливую учaсть и "благополучиe" Ирана. p.s. давно уже было пора c латышского струнного инструментa "кУклe" – переходить на восточную – "зурнУ",а женщины (особенно – на людях) – в обязательных платкаx (до талии, и ниже), надёжно прикрывающих чёлочку!

    13
    15
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го марта

    Две политические проститутки.

    111
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го марта

    Писец латышской алкоголичке. Всё-таки иногда лучше молчать...

    96
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го марта

    Писец латышской алкоголичке. Всё-таки иногда лучше молчать...

    43
    5
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Тим Кейн,сенатор США Я работаю в двух комиссиях и имею доступ к секретной инфо,но нигде не видел,что Иран несёт угрозу США.Тогда зачем мы отправляем своих парней погибать? P.S.Надо сказать спасибо педофилу Трампу,любимца Шлессерса и Криштопанса,отправляющего солдат погибать ради Израиля и за интересы Израиля... О каком иранском народе талдычит эта мразь,так же работающая на Израиль? А что не хотите освободить народ Северной Кореи?Не потому ли,что Ким вас быстро освободит вас от бренной вашей никчёмной жизни,ведь у него есть ядерные ракеты дальностью 16 тыс.км. А народ Латвии не желаете освободить от вашего присутствия? Неужели,если обратиться к Трампу,он поможет?!😀 Что несут эти новоявленные Геббельса,Розенберги и Эйхманы? Не,там с сознанием и психическим здоровьем полная беда .Только в виселицу.

    71
    5
  • РС
    Рейн Споле
    Aleks
    1-го марта

    Все работают на Израиль ? 21 век на дворе,проснись.

    5
    15
  • АП
    Алексей Попович
    1-го марта

    Т.е. Латвия должна объявить войну США? Или я что-то не так понял?

    55
    2
  • A
    Aleha
    1-го марта

    Эта алкашка не понимает, что если Россия молчит на её тяфканье, то мусульмане этого не потерпят. Хочет, чтобы третья мировая добралась и до нас? Мразина тупая, от Латвии останется только пепел, если продолжат подлизывать Трампу, который напал на государство, владеющим ЯО

    101
    7
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Похоже,что Милейковский -Нетаньяху держит евреев Израиля за гоев,потому что американские журналисты обнаружили его жену и сына в Майами,а сам бывший поляк слинял на Кипр,но Кипр ему отказал и теперь он в Германии... Такие же суки и в Латвии ..В случае чего мы их тут не увидим,ведь если евреев держат за гоев ,то что уж говорить о латышам и русских...

    67
    6
  • ТТ
    Тим Тим
    1-го марта

    Ты бл... дина за весь мир не говори, надеюсь скоро сама сдохнешь от цироза печени, судя по роже не долго осталось

    95
    7
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Сионистский раввин -Талмул говорит нам,что если христиане объединятся с мусульманами,то нам,сионистам придет конец. P,S Поэтому то власть Латвии ненавидит христиан страны и постоянно стравливает их друг с другом,поэтому их центральный офис в Израиле развязывает войны и руками прокси мусульман ваххабитов убивает христиан в Сирии,поэтому в Индии были организованы гонения на христиан. Израиль ненавидит христиан и мусульман,поэтому сионистские бляди в правительстве,Сейме и Ринкевич все будут делать,чтобы уничтожить население,о чем говорил Нетаньяху ещё в 90-е в интервью газете,,Иерусалим пост-те. Страны ,которые мы ненавидим,мы будем уничтожать медленно. Разве не так происходит в Латвии?!🔯👽😈

    64
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео