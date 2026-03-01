Иранское оружие и технологии способствовали убийству тысяч невинных украинцев, заявила в Совете Безопасности ООН посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес.

«Помимо Ближнего Востока, Иран напрямую поддерживал агрессивную войну России на Украине. Более 50 000 иранских беспилотников «Шахед», которые сейчас наносят удары по многочисленным странам Ближнего Востока, были переданы Ираном России.

Иранское оружие, иранские технологии способствовали гибели тысяч невинных украинцев, и, подобно России на Украине, Иран сейчас сеет террор среди мирного населения в странах Персидского залива.

Латвия поддерживает храбрый народ Ирана, храбрый народ, который пережил так много, десятилетия жестокости и репрессий», — заявила Павлюта-Десландес на заседании Совета Безопасности ООН.

Отметим, что в ходе нападения США и Израиля на Иран уже погибли сотни представителей иранского народа.

«Мир не будет проливать слез по поводу гибели кровожадного аятоллы Али Хаменеи», – выразила уверенность глава МИД Латвии Байба Браже.

Напомним, что с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года Латвия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.