Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авианосец Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln. Об этом в Telegram заявило иранское телевидение IRIB.

Американский авианосец был атакован четырьмя баллистическими ракетами, уточнила пресс-служба КСИР.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обратился к соседним странам из-за эскалации конфликта. Он подчеркнул, что целью ударов Тегерана выступают американские базы в регионе.

Перед этим обозреватель Forbes Питер Сучиу заявил, что потопить авианосец ВМС США имеющимися у Ирана средствами практически невозможно. По словам аналитика, считается, что конструкция авианосцев обуславливает сохранение плавучести даже после значительных повреждений.

ДОПОЛНЕНО: Атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln у побережья Ирана не получил повреждений в результате ракетного удара по нему, сообщает Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника. По его словам, выпущенные ракеты даже не приблизились к нему.