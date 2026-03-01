Baltijas balss logotype
Иран атаковал американский авианосец - ДОПОЛНЕНО 5 6482

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран атаковал американский авианосец - ДОПОЛНЕНО
ФОТО: Global Look Press

КСИР атаковал четырьмя баллистическими ракетами авианосец США Abraham Lincoln.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авианосец Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln. Об этом в Telegram заявило иранское телевидение IRIB.

Американский авианосец был атакован четырьмя баллистическими ракетами, уточнила пресс-служба КСИР.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обратился к соседним странам из-за эскалации конфликта. Он подчеркнул, что целью ударов Тегерана выступают американские базы в регионе.

Перед этим обозреватель Forbes Питер Сучиу заявил, что потопить авианосец ВМС США имеющимися у Ирана средствами практически невозможно. По словам аналитика, считается, что конструкция авианосцев обуславливает сохранение плавучести даже после значительных повреждений.

ДОПОЛНЕНО: Атомный авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln у побережья Ирана не получил повреждений в результате ракетного удара по нему, сообщает Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника. По его словам, выпущенные ракеты даже не приблизились к нему.

#Иран #США #авиация #политика
Оставить комментарий

(5)
  • С
    Сарказм
    1-го марта

    Дурачки, ключевая фраза "ракеты даже не приблизились", у авианосной группы средств ПРО хватит на 2 Ирана с его жалкими попытками. Не говоря уже о том, что из-за примитивной системы наведения, точность иранских вунлервафель на таком расстояние +/- несколько сотен метров, так что даже просто попасть будт сложно и скорее делом случая

    5
    45
  • ТТ
    Тим Тим
    Сарказм
    1-го марта

    Так ты салоед, не просто ухилянт плюющийся дерьмом, ты оказывается эксерт ПВО ВМФ США плюющийся дерьмом.

    56
    4
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    1-го марта

    Главным образом я эксперт по одноклеточной вате вроде тебя, которую вторые сутки плющит и разрывает от страха, зависти и осознания собственной ничтожности:) Нучо, чмошничек, нравится такая многополярность? Разрыв пукана засчитан, ставь галочку.

    1
    15
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Да хрен с ней,с плавучестью... Имидж США падает ниже плинтуса в мире и туда же катится рейтинг подельниками Израиля Трампа и если вдруг в США придет кто то,кому точно интересы Америки будут превыше,то хана и Израилю,и сионистам по всему миру... Иногда кажется,что не проворачивают эту операцию люди,противостоящие сионистам из их же среды? Ведь очень сильно в мире активизировались антисионистские ходы,причем даже в России,где израильское лобби тоже укреплялось очень долго и демократии нет никакой.В США хоть она более менее имеется. Я с этими людьми...

    33
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    1-го марта

    Пресса 1912 года сыграла ключевую роль в создании мифа о «непотопляемости» «Титаника». фраза «абсолютно непотопляемый» сейчас приписывают к американским авианосцем ? Не перехвалите.

    44
    4
Читать все комментарии

