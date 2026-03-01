Для смартфонов Apple создали вредоносное программное обеспечение (ПО), которое может действовать скрытно. На это обратило внимание издание TechRadar.

Вирус под названием Predator обнаружили специалисты компании Jamf Threat Labs. Они отметили, что программа может скрытно запускаться на скомпрометированных устройствах iOS. Вредоносное ПО может следить за владельцем смартфона через камеру и микрофон.

В iOS установлена защита от слежки: так, если определенная программа — даже встроенная в iPhone — обращается к камере или микрофону, то на экране появляется зеленая и оранжевая точки соответственно. Создатели Predator научили коварный вирус обходить эту защиту, что раньше не удавалось ни одному вирусу.

В материале говорится, что вирус довольно сложно обнаружить — это можно сделать только по косвенным признакам. Специалисту, даже если он подозревает, что устройство заражено, нужно будет проверить нагрузку на процессор и память iPhone, чтобы подтвердить факт атаки.