Lockheed Martin сделала ставку на разработку системы ядерной энергетической установки (Fission Surface Power, FSP) как ключевого элемента для обеспечения долговременного присутствия человека и промышленной деятельности на Луне.

Американская компания выступает за гибкую, масштабируемую архитектуру. Начав с компактных установок мощностью 5–10 киловатт для первых этапов освоения, можно снизить риски, а затем постепенно перейти к системам на 25–50 киловатт и в перспективе — к реакторам мощностью до 100 киловатт, способным поддерживать разветвленную коммерческую и промышленную инфраструктуру.

Совместно с NASA и Министерством энергетики США компания намерена воплотить этот проект в реальность.

«Наша общая архитектура гибкая и способна адаптироваться к широкому спектру нагрузок. Но создание реактора мощностью 100 киловатт для работы на Луне и Марсе — это не просто масштабирование меньшей конструкции», — отметил Керри Тиммонс, руководитель по бизнес-стратегии ядерных космических программ Lockheed Martin.

Если человечество намерено построить на Луне не временный лагерь, а постоянную, динамично развивающуюся экономику, необходим источник энергии, не зависящий от Солнца.

Лунная среда крайне сурова: ночи здесь длятся по две недели, а богатые ресурсами регионы могут находиться в вечной тени. Традиционные источники энергии не способны обеспечить жизнедеятельность постоянной базы.

Ядерные реакторы дают надежное и непрерывное энергоснабжение, независимое от солнечного света. Они могут обеспечивать энергией жилые модули, луноходы и установки по добыче и переработке местных ресурсов — например, для производства кислорода и ракетного топлива.

После недавнего указа Белого дома развитие таких технологий стало национальным приоритетом. Lockheed Martin уже работает по контрактам первой фазы с NASA и Министерством энергетики, рассчитывая вывести систему на запуск к 2030 году.

Система FSP рассматривается как переходная технология. Чтобы сократить расходы и укрепить цепочки поставок для долгосрочных марсианских миссий, США делают ставку на единую энергетическую архитектуру, способную масштабироваться от орбитальных платформ до лунных баз.

Компактная установка мощностью 5–10 киловатт способна поддерживать тепло в жилом модуле и заряжать луноход во время самой холодной лунной ночи. Но по мере расширения промышленной активности — добычи реголита для получения кислорода или производства ракетного топлива — энергосети должны будут расти.

Цель — выйти на уровни 25, 50 и даже 100 киловатт. Для этого Lockheed Martin делает ставку на усовершенствованные двигатели по циклу Брайтона, отличающиеся высокой эффективностью при больших мощностях.