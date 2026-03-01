Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где находятся британские военные базы. Об этом пишет Independent.

«Мы уверены, что они (ракеты — прим.) не были нацелены на наши базы», — добавил Хили. Однако, по его словам британского министра, происходящее демонстрирует, что Иран наносит ответные удары беспорядочно.

Кроме того, министр отметил, что 300 британских военных находились недалеко от целей ударов в Бахрейне. Некоторые из военнослужащих, указал Хили, были на расстоянии нескольких сотен метров от мест, по которым пришлись атаки.

Ранее сообщалось, что Иран пообещал беспрецедентный удар по Израилю и базам США. Такое заявление сделал Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

Перед этим стало известно, что истребители иранской армии нанесли удары по американским базам. Речь идет о базах в странах Персидского залива и Иракском Курдистане.