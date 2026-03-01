Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иран выпустил ракеты в направлении Кипра 1 1925

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран выпустил ракеты в направлении Кипра

Министр обороны Великобритании Хили: Иран выпустил ракеты в направлении Кипра.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где находятся британские военные базы. Об этом пишет Independent.

«Мы уверены, что они (ракеты — прим.) не были нацелены на наши базы», — добавил Хили. Однако, по его словам британского министра, происходящее демонстрирует, что Иран наносит ответные удары беспорядочно.

Кроме того, министр отметил, что 300 британских военных находились недалеко от целей ударов в Бахрейне. Некоторые из военнослужащих, указал Хили, были на расстоянии нескольких сотен метров от мест, по которым пришлись атаки.

Ранее сообщалось, что Иран пообещал беспрецедентный удар по Израилю и базам США. Такое заявление сделал Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

Перед этим стало известно, что истребители иранской армии нанесли удары по американским базам. Речь идет о базах в странах Персидского залива и Иракском Курдистане.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #Великобритания #безопасность #Кипр #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
7
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    1-го марта

    у евроньюс на кипре ящур.а у вас по российски,главное иран.и побежали раздули.

    0
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео