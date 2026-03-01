Два жителя Дубая получили ранения в результате падения обломков иранских беспилотников, сбитых средствами ПВО, сообщает 1 марта Associated Press, ссылаясь на данные властей Дубая.

Власти заявили, что взрывы, которые слышали в Дубае, стали «результатом успешных операций по перехвату» силами ПВО.

Как отмечает AP, после взрывов в районе международного аэропорта Дубая, самого загруженного в мире, и порта Джебель-Али видели дым, поднимающийся в небо.

Иран после нападения США и Израиля атаковал несколько стран Персидского залива. В течение 28 февраля Иран выпустил по Объединенным Арабским Эмиратам 137 ракет и 209 беспилотников, сообщило министерство обороны ОАЭ. По его данным, по меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения в результате атаки на аэропорт Абу-Даби. Ранее компания Abu Dhabi Airports заявила, что погибший был гражданином одной из стран Азии.

Иран атаковал в Дубае местный аэропорт, отели Fairmont The Palm и Бурдж-эль-Араб, а также порт Джабаль-Али.

Утром 1 марта Иран продолжил атаковать страны Персидского залива, в том числе ОАЭ.