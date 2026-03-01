Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Дубае обломки дронов Ирана упали возле жилых домов, ранены два человека 0 121

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Дубае обломки дронов Ирана упали возле жилых домов, ранены два человека
ФОТО: Global Look Press

Два жителя Дубая получили ранения в результате падения обломков иранских беспилотников, сбитых средствами ПВО, сообщает 1 марта Associated Press, ссылаясь на данные властей Дубая.

Власти заявили, что взрывы, которые слышали в Дубае, стали «результатом успешных операций по перехвату» силами ПВО.

Как отмечает AP, после взрывов в районе международного аэропорта Дубая, самого загруженного в мире, и порта Джебель-Али видели дым, поднимающийся в небо.

Иран после нападения США и Израиля атаковал несколько стран Персидского залива. В течение 28 февраля Иран выпустил по Объединенным Арабским Эмиратам 137 ракет и 209 беспилотников, сообщило министерство обороны ОАЭ. По его данным, по меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения в результате атаки на аэропорт Абу-Даби. Ранее компания Abu Dhabi Airports заявила, что погибший был гражданином одной из стран Азии.

Иран атаковал в Дубае местный аэропорт, отели Fairmont The Palm и Бурдж-эль-Араб, а также порт Джабаль-Али.

Утром 1 марта Иран продолжил атаковать страны Персидского залива, в том числе ОАЭ.

Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #Дубай #ПВО #нападение #беспилотники #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео