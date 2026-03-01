Иран заявил, что нанес удары по американским базам в странах Персидского залива.

Истребители иранской армии нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке. Об этом в Telegram сообщило иранское агентство Tasnim.

Военно-воздушные силы Исламской Республики успешно атаковали базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, говорится в материале.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран атакует военные базы США на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Исламская Республика не намеревается наносить удары по самим странам региона.

Перед этим в Иране заявили, что страна подготовилась к атакам США и Израиля, а также была готова к любому сценарию конфликта. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.