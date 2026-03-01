Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Пакистане сотни протестующих штурмовали консульство США в Карачи 1 745

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Пакистане сотни протестующих штурмовали консульство США в Карачи
ФОТО: Unsplash

Около 500 человек ворвались в консульство США в Карачи на юге Пакистана спустя несколько часов после того, как в результате нападения США и Израиля был убит аятолла Ирана Али Хаменеи, сообщает 1 марта Associated Press, ссылаясь на полицию. Агентство пишет, что в акции участвовали мусульмане-шииты.

Полиция и военные применили дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщил представитель полиции Мохаммад Джавад, цитирует "Медуза".

По его словам, в результате возникших столкновений по меньшей мере один протестующий убит, несколько человек получили ранения. По данным иранских СМИ, погибли 10 протестующих.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В результате израильского авиаудара убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Читайте нас также:
#Иран #США #полиция #протесты #Пакистан #события #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
1
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    1-го марта

    8 человек мирных убили американцы и 20 ранили,которые находились за воротами посольства... И штурмовать стали только после убийств .. Гребанные янки на поводу трусливых ж...Дов.👽😈🔯Фак Нетаньяху!Фак убийца детей Исраел!

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео