Около 500 человек ворвались в консульство США в Карачи на юге Пакистана спустя несколько часов после того, как в результате нападения США и Израиля был убит аятолла Ирана Али Хаменеи, сообщает 1 марта Associated Press, ссылаясь на полицию. Агентство пишет, что в акции участвовали мусульмане-шииты.