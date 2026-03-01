На ближайшем коалиционном совете в понедельник правящие обсудят ситуацию с ценами на продукты и планируемое подписание дополнений к меморандуму между министерством экономики и представителями розничной торговли (читай - крупными торговыми сетями). Как известно, свою лепту в "усмирение" торговых сетей внес и Совет по конкуренции, который на днях провел процессуальные действия в бюро Maxima, заподозрив эту и вторую крупную торговую сеть в сговоре.

Как ожидается, партнеры могут обменяться мнениями в связи с призывом "прогрессивных" к минэкономике разработать механизм прекращения любых торговых отношений с РФ и РБ.

Наверняка партнеры обсудят и вывод государственных и муниципальных предприятий на биржу. Отметим, что это не относится к стратегическим предприятиям, которые и дальше будут оставаться ТОЛЬКО в собственности государства (например, Латвэнерго).

Можно предположить, что партнеры по правительству обменяются мнениями о тактике "противодействия" оппозиции и общественным активистам, которые инициировали предоставление жителям права выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне.