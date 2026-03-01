Baltijas balss logotype
И снова биржа, цены на продукты и пенсии. Что обсудят правящие? 1 7116

Политика
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Коалиция планирует обсудить и возможные ограничения на любую торговлю с Россией.

На ближайшем коалиционном совете в понедельник правящие обсудят ситуацию с ценами на продукты и планируемое подписание дополнений к меморандуму между министерством экономики и представителями розничной торговли (читай - крупными торговыми сетями). Как известно, свою лепту в "усмирение" торговых сетей внес и Совет по конкуренции, который на днях провел процессуальные действия в бюро Maxima, заподозрив эту и вторую крупную торговую сеть в сговоре.

Как ожидается, партнеры могут обменяться мнениями в связи с призывом "прогрессивных" к минэкономике разработать механизм прекращения любых торговых отношений с РФ и РБ.

Наверняка партнеры обсудят и вывод государственных и муниципальных предприятий на биржу. Отметим, что это не относится к стратегическим предприятиям, которые и дальше будут оставаться ТОЛЬКО в собственности государства (например, Латвэнерго).

Можно предположить, что партнеры по правительству обменяются мнениями о тактике "противодействия" оппозиции и общественным активистам, которые инициировали предоставление жителям права выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне.

#торговля #конкуренция #биржа #пенсии #оппозиция #розничная торговля #Россия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • DV
    Daniel Vojcehovski
    1-го марта

    Хватить обсуждать пора начать конкретно работать

    20
    5

