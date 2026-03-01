Армия обороны Израиля сообщила 1 марта, что в результате израильских ударов убиты 40 иранских командиров, в том числе начальник Генштаба армии Ирана Абдулрахим Мусави.

«С началом превентивной операции израильские ВВС уничтожили 40 высокопоставленных командиров — это исторический удар, который стал возможен благодаря разведывательным данным Армии обороны Израиля», — говорится в заявлении ЦАХАЛ, цитирует "Медуза".

В пресс-службе отметили, что израильские истребители убили семь членов высшего руководства иранской безопасности, которые собрались в нескольких местах в Тегеране. В ЦАХАЛ утверждают, что убили «большинство высокопоставленных военных чиновников иранского руководства». Их убили «в ходе первого удара — в течение одной минуты», заявили в Армии обороны Израиля.

Власти Ирана пока не сообщали, сколько военных погибли в результате ударов Израиля. Официальный Тегеран подтвердил, что погиб начальник Генштаба Абдулрахим Мусави.