Израиль объявил, что убил «большинство» высокопоставленных военных Ирана 2 298

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Израиль объявил, что убил «большинство» высокопоставленных военных Ирана
ФОТО: Global Look Press

Армия обороны Израиля сообщила 1 марта, что в результате израильских ударов убиты 40 иранских командиров, в том числе начальник Генштаба армии Ирана Абдулрахим Мусави.

«С началом превентивной операции израильские ВВС уничтожили 40 высокопоставленных командиров — это исторический удар, который стал возможен благодаря разведывательным данным Армии обороны Израиля», — говорится в заявлении ЦАХАЛ, цитирует "Медуза".

В пресс-службе отметили, что израильские истребители убили семь членов высшего руководства иранской безопасности, которые собрались в нескольких местах в Тегеране. В ЦАХАЛ утверждают, что убили «большинство высокопоставленных военных чиновников иранского руководства». Их убили «в ходе первого удара — в течение одной минуты», заявили в Армии обороны Израиля.

Власти Ирана пока не сообщали, сколько военных погибли в результате ударов Израиля. Официальный Тегеран подтвердил, что погиб начальник Генштаба Абдулрахим Мусави.

#Иран #Израиль #разведка #геополитика #нападение
(2)
    Aleks
    1-го марта

    Многие израильтяне (где то мы это уже слышали и видели)массово радуются убийству детей в Иране.150 человек.. На Алее ангелов,конечно,побольше в Донецке,но Израиль не собирается останавливаться,притом рука ,что в Донецке,что в Иране одна и таже-еврейских фашистов,которых поддерживает и встречается с ними вроде бы называющий себя латышом Ринкевич.😈

    Aleks
    1-го марта

    И что?Убийство ради убийства? Ну сионистам же все равно кого убивать-убил гоя-уже радость.Военные,дети,мирные жители-да похрен.Им и евреев то не жалко ради своих интересов .. Поэтому даже евреи Торы будут рады,если Израиль будет уничтожен,потому что и создан Ротшильдами для грабежей Ближнего Востока и не только.. Антихрист должен умереть ..

