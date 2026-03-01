Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Смерть Хаменеи это новый поворот»: Кая Каллас заявила о пути свободы для народа Ирана 5 2757

Политика
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Смерть Хаменеи это новый поворот»: Кая Каллас заявила о пути свободы для народа Ирана
ФОТО: Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит в результате израильского удара.

"Смерть Али Хаменеи — поворотный момент в истории Ирана. Что будет дальше, пока неясно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, в котором его народ, возможно, получит больше свободы для самоопределения", - заявила Кая Каллас.

Каллас добавила, что контактирует с партнерами, «в том числе с теми, кто находится в регионе, наиболее подверженном военным действиям Ирана», чтобы найти шаги для деэскалации ситуации.

После гибели Али Хаменеи президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство «воспринимается как открытое объявление войны мусульманам, и в частности шиитам, во всем мире». Президент РФ Владимир Путин назвал это «убийством, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Читайте нас также:
#Иран #дипломатия #Кая Каллас #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
2
0
16

Оставить комментарий

(5)
  • Д
    Добрый
    2-го марта

    Путлеру бы ещё про международное право рот открывать. Лучше бы уж промолчал,авось,за умного сошёл

    2
    10
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го марта

    Лучше быть хорошим человеком, ругающемся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

    39
    1
  • MiU
    Made in USSR
    1-го марта

    "иногда лучше промолчать , чем говорить !!!!неужели..." Дык она у нашей Рики-Тики (фрейберги) научилась... Бгг😛

    42
    2
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Смерть Зеленского-это поворотный момент в истории Украины...Или это другое.?😎

    70
    3
  • Е
    Ехидный
    1-го марта

    иногда лучше промолчать , чем говорить !!!!неужели никто до нее не довел эту мудрость ???

    55
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Министр обнаружил в Латвии признаки экономического рывка
Изображение к статье: Премьер отчиталась за демографию и зарплаты
Изображение к статье: «Силиня руководит правительством, как командой» Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео