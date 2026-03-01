Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какой утренний напиток помогает снизить риск диабета 0 636

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой утренний напиток помогает снизить риск диабета

На протяжении многих лет эксперты обсуждают плюсы и минусы кофе. Противники этого напитка утверждали, что он может вызывать бессонницу и оказывать влияние на артериальное давление, однако недавние исследования продемонстрировали: кофе может снизить вероятность развития диабета.

 

Первое, что приходит на ум, это кофеин, содержащийся в этом напитке, известный своим бодрящим эффектом. Изначально исследователи связывали потребление кофе с колебаниями уровня адреналина, артериального давления и сахара в крови, а также снижением чувствительности к инсулину. Однако позже они пришли к выводу, что при регулярном употреблении кофе это воздействие ослабевает, и организм вырабатывает толерантность к его стимулирующему эффекту, что в итоге приносит пользу здоровью.

Кроме кофеина, в кофе присутствуют полифенолы, включая хлорогеновую кислоту. Она обладает противовоспалительными свойствами, повышает чувствительность к инсулину и помогает контролировать уровень сахара в крови. Более того, полифенолы играют ключевую роль в защите печени и поджелудочной железы, здоровье которых крайне важно для профилактики диабета.

Тем не менее, несмотря на пользу кофе, эксперты предостерегают от его чрезмерного употребления. Для поддержания здоровья и снижения риска диабета рекомендуется ограничиться четырьмя-пятью чашками в день. Превышение этой нормы может негативно сказаться на самочувствии, особенно в период беременности, при ослабленном состоянии организма или наличии определённых заболеваний. Поэтому наслаждайтесь утренней чашкой кофе, но помните о необходимости умеренности.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы избежать набора веса?
Изображение к статье: Польза соленой рыбы: мнение гастроэнтеролога
Изображение к статье: Почему есть выращенную на фермах рыбу безопаснее, чем дикую?
Изображение к статье: Какое количество блинов можно съесть за один раз?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео