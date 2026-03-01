Хлеб — один из ключевых продуктов в рационе, но он также стал предметом множества споров из-за содержания углеводов. Тем не менее, хлеб является отличным источником фолиевой кислоты, клетчатки, железа и витаминов группы В. Многие диетологи включают его в рекомендации по здоровому питанию, поэтому не стоит полностью отказываться от него. Однако его употребление может иметь и некоторые негативные последствия.

Хлеб можно есть ежедневно. Он богат полезной клетчаткой, особенно в цельнозерновых вариантах, где её содержание выше. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и надолго создает ощущение сытости. Один кусок цельнозернового хлеба содержит около 2 граммов клетчатки, что составляет примерно 7% от суточной нормы. Конечно, клетчатку можно получать и из фруктов или овощей, но в этом случае придется увеличить их количество в рационе.

Кроме того, хлеб содержит кальций, цинк и марганец. В белых батонах и буханках присутствует фолиевая кислота, необходимая для беременных женщин.

Тем не менее, если у вас есть синдром раздраженного кишечника, цельнозерновой хлеб может ухудшить ваше состояние. У людей, не привыкших к продуктам с высоким содержанием клетчатки, он может вызвать вздутие живота, метеоризм и спазмы. В таких случаях лучше начинать с белого хлеба или хлеба на закваске.

Важно помнить, что хлеб содержит углеводы, что может привести к скачкам уровня сахара в крови. Чем меньше клетчатки в конкретном виде хлеба, тем выше его гликемический индекс. Поэтому эксперты рекомендуют сочетать хлеб с белковыми продуктами или полезными жирами, такими как авокадо, хумус или сардины.