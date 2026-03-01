1 марта — не только начало весны, но и День иммунитета. Мы подготовили список из 10 продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы защитить себя от сезонных заболеваний.

Яблоки

Яблоки — это универсальный продукт, который можно употреблять в сыром виде, сушить, добавлять в салаты и компоты. Кроме того, они отлично подходят для выпечки пирогов. Исследования показывают, что яблоки могут служить хорошей профилактикой болезни Альцгеймера, укрепляют зубы, сердечно-сосудистую систему и снижают риск диабета. Содержащийся в них антиоксидант кверцетин помогает в борьбе с вирусами и бактериями, отмечает диетолог Анна Пяльцева.

Также яблоки богаты витамином С, который защищает иммунитет. Дополнительный плюс: яблоки долго хранятся, а в магазинах можно найти множество сортов — от сладких до кислых.

Кабачки

Ранее кабачки считались сезонным продуктом, но сейчас они доступны круглый год. Кабачок низкокалорийный, долго хранится и легко готовится. Его можно обвалять в муке и обжарить до золотистой корочки — получится отличный гарнир для всей семьи. А оладьи из этого овоща точно не оставят никого равнодушным.

Кабачки содержат минеральные соли калия, белок и пектин, который помогает выводить токсины из организма. Регулярное употребление кабачков способствует повышению иммунитета и улучшению общего состояния здоровья, комментирует Пяльцева.

Шпинат

Шпинат богат железом, витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. По словам диетолога, исследования подтверждают, что шпинат способен создавать и восстанавливать клетки ДНК благодаря содержанию фолата — природного аналога фолиевой кислоты. Лучше всего употреблять шпинат в сыром виде (например, в салате) или слегка обжаривать на оливковом масле. Кстати, оливковое масло тоже полезно для иммунной системы.

Чай

Бабушка не ошибалась, когда во время болезни предлагала выпить чаю с медом. Как черный, так и зеленый чай содержат полифенолы и флавоноиды, которые помогают в борьбе с инфекциями. Эти антиоксиданты находят и нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие клетки. Однако листовой чай оказывается более эффективным, чем пакетированный.

Мед

Непременный спутник чая. Кроме приятного согревающего эффекта, мед обладает бактерицидными свойствами и помогает в борьбе с инфекциями. Он подходит не только для лечения, но и для профилактики простуд: для укрепления иммунитета достаточно ежедневно употреблять 1–2 ч. л. этого продукта натощак, делится полезным советом Пяльцева.

Имбирь

Еще один известный помощник в период простуд. Имбирь богат витаминами, минералами, эфирными маслами и полезными жирными кислотами. Он содержит различные аминокислоты, включая лейцин, валин, изолейцин, треонин и лизин. Такой состав обладает противовоспалительным и отхаркивающим действием. Если вы чувствуете, что начинаете заболевать, пожуйте кусочек свежего имбиря — это поможет снизить риск распространения инфекции.

Гранатовый сок

Древние египтяне использовали гранат для лечения инфекций не зря. Его сок богат витаминами С и В, что делает его незаменимым элементом правильного питания. Специалисты рекомендуют пить гранатовый сок в течение всего года, особенно в сезон простуд. Пяльцева добавляет, что альтернативой соку могут стать зерна плода, которые даже полезнее для здоровья.

Морская капуста

Многие знают, что этот продукт содержит много йода, поэтому его стоит включить в рацион. Ламинария, или морская капуста, также богата антиоксидантами, которые замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет. Готовый салат из ламинарии можно приобрести в магазине. Кроме того, из морской капусты готовят супы, включая знаменитый японский мисо.

Морс из клюквы

Клюква содержит полезные кислоты, такие как лимонная, хинная, гиппуровая и яблочная. Она богата витаминами, которые сохраняются даже при термической обработке. Клюква обладает жаропонижающим эффектом и способствует потоотделению, поэтому с клюквенным морсом выздоровление происходит быстрее.

Чеснок

Главный секрет пользы чеснока заключается в его содержании аллицина — активного вещества, которое помогает бороться с бактериями и инфекциями. Исследования показывают, что регулярное употребление чеснока снижает риск заражения простудными заболеваниями. Его можно есть в свежем виде или добавлять в блюда, например, в куриный бульон, который также считается эффективным средством для лечения сезонных болезней.