Какая привычка при уходе за денимом приводит к потере формы, цвета и быстрому износу брюк, и как правильно стирать такие вещи.

Джинсы — это та вещь, которую мы носим практически каждый день. Они универсальны, удобны и могут служить годами, если правильно за ними ухаживать. Но есть одно распространенное заблуждение, из-за которого деним быстро теряет свой вид: ткань становится бледной, волокна изнашиваются, а любимая пара превращается в домашние штаны. Многие даже не догадываются, что именно этот способ стирки больше всего вредит джинсам.

Как нельзя стирать джинсы

Самая главная ошибка — стирать джинсы в горячей воде и на высоких оборотах. Если вы привыкли запускать их в машинку вместе с другими вещами и выбирать стандартный режим — это катастрофа для денима.

Почему горячая вода портит джинсы:

Она вымывает пигмент, поэтому ткань стремительно теряет насыщенность цвета.

Высокая температура влечет за собой усадку — джинсы могут стать короче или более узкими.

Волокна теряют упругость, в особенности если ткань содержит эластан.

А что делают высокие обороты:

Растягивают швы, делая их слабыми.

Повреждают структуру денима, образуют светлые полосы и изломы.

Увеличивают риск появления потертостей там, где их не должно быть.

Именно комбинация горячей воды и интенсивного отжима быстрее всего убивает джинсы.

Как правильно стирать, чтобы джинсы служили долго