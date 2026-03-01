Baltijas balss logotype
Самая большая ошибка при стирке джинсов, о которой вы даже не догадывались 0 616

Люблю!
Дата публикации: 01.03.2026
1001sovet
Изображение к статье: Самая большая ошибка при стирке джинсов, о которой вы даже не догадывались

Какая привычка при уходе за денимом приводит к потере формы, цвета и быстрому износу брюк, и как правильно стирать такие вещи.

Джинсы — это та вещь, которую мы носим практически каждый день. Они универсальны, удобны и могут служить годами, если правильно за ними ухаживать. Но есть одно распространенное заблуждение, из-за которого деним быстро теряет свой вид: ткань становится бледной, волокна изнашиваются, а любимая пара превращается в домашние штаны. Многие даже не догадываются, что именно этот способ стирки больше всего вредит джинсам.

Как нельзя стирать джинсы

Самая главная ошибка — стирать джинсы в горячей воде и на высоких оборотах. Если вы привыкли запускать их в машинку вместе с другими вещами и выбирать стандартный режим — это катастрофа для денима.

Почему горячая вода портит джинсы:

  • Она вымывает пигмент, поэтому ткань стремительно теряет насыщенность цвета.

  • Высокая температура влечет за собой усадку — джинсы могут стать короче или более узкими.

  • Волокна теряют упругость, в особенности если ткань содержит эластан.

А что делают высокие обороты:

  • Растягивают швы, делая их слабыми.

  • Повреждают структуру денима, образуют светлые полосы и изломы.

  • Увеличивают риск появления потертостей там, где их не должно быть.

Именно комбинация горячей воды и интенсивного отжима быстрее всего убивает джинсы.

Как правильно стирать, чтобы джинсы служили долго

  • Стирать в холодной или чуть теплой воде. Оптимальная температура — до 30°C. Так вы сохраните цвет и форму.

  • Выворачивайте наизнанку перед стиркой. Это защищает наружную поверхность от трения.

  • Использовать деликатный режим или ручную стирку. Минимальные обороты — минимальный износ.

  • Не использовать агрессивные порошки. Лучше выбирать жидкие средства без отбеливателей и энзимов.

  • Не сушить на батарее или под прямым солнцем. Высокая температура и UV-лучи также обесцвечивают деним.

  • Стирать как можно реже. Джинсы созданы так, чтобы их носили долго без частой стирки. Запахи и бактерии легко нейтрализовать проветриванием или быстрой обработкой, например мягким паром.

#стирка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
