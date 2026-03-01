Baltijas balss logotype
Дикие животные чётко различают, насколько опасен человек поблизости 0 215

В мире животных
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дикие животные чётко различают, насколько опасен человек поблизости

Дикие животные чётко различают людей, представляющих реальную смертельную опасность, и тех, кто просто присутствует в их среде, — к такому выводу пришло исследование Индийского института науки, обобщившее три десятилетия наблюдений.

Там, где ведётся охота или рыболовство, звери становятся значительно бдительнее и тратят меньше времени на кормление. Вблизи туристов, дорог или исследователей их поведение меняется слабо либо непредсказуемо.

Это ставит под сомнение представление о человеке как об универсальном «суперхищнике», убивающем взрослых особей в 14 раз быстрее природных хищников. Животные способны оценивать контекст: некоторые даже используют дороги как убежища, избегая реальных угроз. Однако любое изменение поведения — будь то недоедание из-за повышенной бдительности или отказ от пастбищ — влечёт экологические последствия, в частности сдвиги в структуре растительности и перераспределение давления хищников. Привыкание к безвредным людям не означает безопасности при росте браконьерства.

Управление дикой природой должно учитывать не просто присутствие человека, а характер взаимодействия: охотник, турист и шоссе вызывают у животных разную степень страха.

#животные #экология #природа #биология #угроза
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

