Март по праву считается самым «кошачьим» месяцем в году. 1 марта мы отмечаем Всемирный день кошек. Это отличная возможность порадовать своего пушистого друга или завести нового четвероногого спутника. Кошки приносят множество положительных эмоций, они олицетворяют красоту и грацию, а также являются любимыми героями забавных видео и мемов.

Почему мы выбираем кошек в качестве домашних питомцев

На самом деле причин для этого множество. Знали ли вы, что наша привязанность к кошкам и ласки, которыми мы делимся с ними, могут положительно сказаться на нашем здоровье и эмоциональном состоянии?

Например, гладить кошек не только приятно, но и полезно: это благоприятно влияет на организм. Во время поглаживания у людей выделяется окситоцин – гормон, который снижает уровень тревожности, помогает справиться со стрессом и способствует расслаблению.

Мурчание кошек – это настоящая суперспособность. Исследования показывают, что благодаря мурчанию у человека нормализуются многие показатели: тонус сосудов, сердечный ритм и артериальное давление.

Как наладить общение с кошкой

Мы чаще всего выражаем свои чувства через объятия и поцелуи, но кошкам такие проявления нежности не всегда понятны: у них свой язык любви. Кошки используют другие жесты, такие как топтание на месте, бодание и урчание. Так же, как нам не всегда ясны сигналы, которые подает питомец, так и ему могут быть непонятны некоторые наши эмоции. Как же лучше передать свою любовь?

Совместные игры

Учитывайте потребности и характер вашего питомца. Начните с короткой игры (до 10 минут) и посмотрите, насколько заинтересована кошка. Если интерес проявляется, можно увеличить время; если нет, попробуйте что-то другое. В качестве игрушек подойдут как классические дразнилки, заводные мышки и мячики, так и развивающие игры.

Тактильный контакт

Кошкам очень важны прикосновения и поглаживания от хозяев. Однако стоит разобраться, как именно питомцу будет приятно взаимодействовать с вами. Позвольте кошке сначала обнюхать ваши руки. Затем медленно начинайте гладить ее, почесывая за ушами и прикасаясь к спине. Наблюдайте за реакцией питомца, и вы сможете установить с ним теплый контакт.

Регулярное кормление

Хороший способ выразить свои чувства и поддерживать доверительные отношения с кошкой – это заботиться о ней и кормить вкусной пищей. Выбирайте качественный корм, учитывая особенности вашего питомца и его предпочтения. Заботьтесь о своем животном ежедневно и не забывайте время от времени радовать его, например, в День кошек.



