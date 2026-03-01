Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первое марта – Всемирный день кошек 0 384

В мире животных
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Первое марта – Всемирный день кошек

Март по праву считается самым «кошачьим» месяцем в году. 1 марта мы отмечаем Всемирный день кошек. Это отличная возможность порадовать своего пушистого друга или завести нового четвероногого спутника. Кошки приносят множество положительных эмоций, они олицетворяют красоту и грацию, а также являются любимыми героями забавных видео и мемов.

 

Почему мы выбираем кошек в качестве домашних питомцев

На самом деле причин для этого множество. Знали ли вы, что наша привязанность к кошкам и ласки, которыми мы делимся с ними, могут положительно сказаться на нашем здоровье и эмоциональном состоянии?

Например, гладить кошек не только приятно, но и полезно: это благоприятно влияет на организм. Во время поглаживания у людей выделяется окситоцин – гормон, который снижает уровень тревожности, помогает справиться со стрессом и способствует расслаблению.

Мурчание кошек – это настоящая суперспособность. Исследования показывают, что благодаря мурчанию у человека нормализуются многие показатели: тонус сосудов, сердечный ритм и артериальное давление.

Как наладить общение с кошкой

Мы чаще всего выражаем свои чувства через объятия и поцелуи, но кошкам такие проявления нежности не всегда понятны: у них свой язык любви. Кошки используют другие жесты, такие как топтание на месте, бодание и урчание. Так же, как нам не всегда ясны сигналы, которые подает питомец, так и ему могут быть непонятны некоторые наши эмоции. Как же лучше передать свою любовь?

Совместные игры

Учитывайте потребности и характер вашего питомца. Начните с короткой игры (до 10 минут) и посмотрите, насколько заинтересована кошка. Если интерес проявляется, можно увеличить время; если нет, попробуйте что-то другое. В качестве игрушек подойдут как классические дразнилки, заводные мышки и мячики, так и развивающие игры.

Тактильный контакт

Кошкам очень важны прикосновения и поглаживания от хозяев. Однако стоит разобраться, как именно питомцу будет приятно взаимодействовать с вами. Позвольте кошке сначала обнюхать ваши руки. Затем медленно начинайте гладить ее, почесывая за ушами и прикасаясь к спине. Наблюдайте за реакцией питомца, и вы сможете установить с ним теплый контакт.

Регулярное кормление

Хороший способ выразить свои чувства и поддерживать доверительные отношения с кошкой – это заботиться о ней и кормить вкусной пищей. Выбирайте качественный корм, учитывая особенности вашего питомца и его предпочтения. Заботьтесь о своем животном ежедневно и не забывайте время от времени радовать его, например, в День кошек.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли животные распознать человеческий страх? Исследование с лошадьми
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку
Изображение к статье: У медоносных пчёл есть собственный танцпол
Изображение к статье: Почему не все приматы эволюционировали в людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео