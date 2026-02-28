Исследователи из Мельбурнского университета сделали важное открытие. Они выяснили, что комары могут передавать людям микроб, вызывающий язву Бурули, от опоссумов. Об этом сообщает журнал Nature Microbiology.

Язва Бурули — это инфекционное заболевание, которое пока недостаточно изучено. Считается, что его возбудителем является Mycobacterium ulcerans. Заболевание проявляется образованием язв на коже в области разгибательных поверхностей (например, на локтях и коленях), которые содержат некротическое вещество на дне. Язва развивается после укуса комара. В течение нескольких месяцев место укуса превращается в язву, разрушая окружающие ткани.

Возбудитель представляет собой кислотоустойчивый микроорганизм, который развивается очень медленно. Эта характеристика также свойственна другим видам микобактерий. Рост видимых колоний при посеве на питательные среды занимает от семи до двенадцати недель. На данный момент ученые не установили, в каких природных резервуарах обитают микобактерии. Возможно, они находятся в стоячей воде, на водных растениях и животных (таких как кенгуру, коалы и опоссумы).

В Мельбурне было принято решение исследовать известные виды комаров. Исследователи поставили перед собой задачу выяснить, переносят ли они патоген и существует ли связь с людьми и зараженными опоссумами. С помощью молекулярного тестирования они установили, что комары вида Aedes notoscriptus, обитающие в Австралии, дали положительный результат на наличие бактерии. Сначала они кусают животное, носителя микроорганизма, а затем человека, заражая его через укус. Учитывая полученные данные, ученые предложили два совета: во-первых, лучшая защита от укусов комаров — это одежда, закрывающая все тело; во-вторых, использование специальных средств защиты.