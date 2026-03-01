Baltijas balss logotype
Диетологи назвали опасные комбинации еды для людей в возрасте 0 556

Люблю!
Дата публикации: 01.03.2026
Dietology.pro
Изображение к статье: Диетологи назвали опасные комбинации еды для людей в возрасте

Врачи-диетологи и специалисты по правильному питанию напоминают, что для пожилых людей важно правильно строить питание, чтобы минимизировать нагрузку на пищеварительную систему и поддерживать здоровье.

Дело в том, что пищеварение в зрелом возрасте становится менее активным, и желудочно-кишечный тракт труднее справляется с тяжелой и сложной пищей. Поэтому рекомендуется избегать сочетаний, которые усиливают нагрузку и вызывают дискомфорт.

Например, не стоит сочетать мясо с картофелем или макаронами – такие блюда создают сильную нагрузку на желудок и кишечник, что может привести к метеоризму, тяжести и брожению. На самом деле, любое жареное мясо с гарниром – большая нагрузка для организма даже у молодых, а у пожилых это может вызвать более серьезные проблемы.

Также стоит отказаться от привычки есть хлеб при каждом приеме пищи или закусывать им все подряд. Частое сочетание хлеба с супами, кашами или мясными блюдами мешает нормальной работе ЖКТ и способствует скачкам сахара. Аналогично нежелательно сочетание молока с мучными изделиями – это не только перегружает пищеварение, но и повышает риск развития нарушений обмена веществ.

Полезными для пожилых считаются легкие, малообъемные продукты: овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба, крупы, богатые клетчаткой. Важно включать в рацион источники белка, витаминов и минералов, избегая тяжелых и сложных сочетаний. Такой подход поможет сохранить здоровье, снизить риск интоксикации и обеспечить организм необходимыми веществами.

Читайте нас также:
#витамины #здоровое питание #метаболизм #белки #клетчатка #пожилые люди
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

