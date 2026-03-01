Холод, голод и покой — золотое правило при оказании первой помощи при болезнях поджелудочной железы. С одной стороны, она играет огромную роль в процессах переваривания пищи, с другой — именно особенности питания могут ее буквально убить.

Поджелудочная железа — это один из важнейших органов нашего организма. В ней синтезируются пищеварительные ферменты и инсулин. Однако некоторые погрешности в питании могут подорвать ее здоровье. Татьяна Переходцева, врач-гастроэнтеролог, рассказала, что может подорвать работу поджелудочной железы и как поддерживать ее функции.

Маленькая, да удаленькая

Поджелудочная железа — это небольшой, но крайне важный орган, который находится за брюшиной, на уровне 10-го грудного позвонка. Ее масса составляет всего 70–80 граммов, но функции, которые она выполняет, невозможно переоценить. Поджелудочная железа играет ключевую роль в пищеварении и обмене веществ.

Экзокринная функция заключается в производстве и выделении панкреатического сока. Он содержит ферменты, необходимые для расщепления белков (например, трипсиноген), жиров (липазы) и углеводов (амилазы).

Эти ферменты критически важны для усвоения питательных веществ в кишечнике. Если этот процесс нарушается, может возникнуть мальдигестия (неправильное переваривание пищи) и мальабсорбция (нарушение усвоения питательных веществ).

Эндокринная функция поджелудочной связана с синтезом гормонов, таких как инсулин, глюкагон и соматостатин. Инсулин регулирует уровень сахара в крови, а глюкагон способствует его повышению, стимулируя работу печени. Соматостатин, в свою очередь, регулирует выработку инсулина и глюкагона. Все эти функции зависят от разнообразных факторов, включая отток желчи, кислотность желудка и состав пищи.

Что убивает поджелудочную

Поджелудочная железа — это орган, который легко поддается негативному воздействию неправильного питания, и речь идет не только о продуктах, но и о режиме питания.

Хаотичное питание

Помните, как говорил Пончик из мультсериала «Незнайка на Луне»: «Режим питания нарушать нельзя». Так вот, он был прав. Один из главных врагов для функций поджелудочной железы — это нерегулярные приемы пищи, когда отсутствуют интервалы в еде или, наоборот, бывают слишком большие голодные интервалы. Такие эксперименты нагружают маленький орган, что создает повышенные риски.

Хаотичное питание вредит поджелудочной железе, создавая резкие перепады нагрузки. Длительные голодания сменяются перееданием, это вызывает чрезмерную выработку ферментов. Это может предрасполагать к нарушению оттока панкреатического сока и самоперевариванию тканей железы (острый панкреатит). Кроме того, создается предрасположенность к истощению инсулярного аппарата, что повышает риски диабета.

Согласно рекомендациям, между приемами пищи должно быть 3–4,5 часа, но не более пяти. Помните, что длинные голодные интервалы опасны, ведь есть реальный риск переедания, а это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу. Большой объем съеденной пищи за один раз может стать настоящей травмой для поджелудочной.

И важная рекомендация: за 2–3 часа до сна не рекомендовано есть, а также пить напитки с так называемыми пустыми калориями — например, соки, кофе с молоком, сливками и, конечно, газировки. Эти рекомендации входят в режим гигиены питания.

Жирное и жиры: но не все

В Сети есть множество рекомендаций. Часть из них просто несостоятельны, часть требуют пояснения. Одно из самых часто обсуждаемых продуктов — жирное и жиры. Здесь нужно пояснение. Во-первых, есть вредные жиры, например трансжиры, к которым относят фастфуд, маргарин, спреды, промышленные кондитерские изделия (торты, печенье, вафли), снеки (чипсы, попкорн), майонез и замороженные полуфабрикаты. Их действительно нужно ограничивать.

Во-вторых, есть полезные жиры, например, в мясе, рыбе, растительных и сливочном маслах, некоторых овощах. Они необходимы для человека. Вот их сокращать и тем более полностью исключать нельзя. Они необходимы для клеточного обмена, выработки гормонов и не только. Полезные жиры никаким образом не влияют на работу поджелудочной железы. А вот трансжиры могут оказывать негативное влияние.

Алкоголь

Этанол метаболизируется не только поджелудочной железой, но и печенью. Поэтому для профилактики нежелательных последствий вредные жиры и алкоголь должны быть в рационе дозированно, ограниченно. Если говорить о влиянии на работу поджелудочной железы, то риски от употребления алкоголя и тортов примерно одинаковые.

Правила питания при заболеваниях поджелудочной

Тем, у кого уже есть заболевания поджелудочной железы, угрожающие развитием панкреатита, важно внимательно следить за своим рационом. Есть несколько основных рекомендаций.

Исключение жареной и запеченной пищи

Жареная и запеченная пища, будь то мясо или выпечка, трудна для переваривания. Здоровые люди могут позволить себе такую еду раз в неделю, но тем, кто страдает от заболеваний поджелудочной, лучше исключить ее из рациона на период лечения. Важно помнить, что рекомендации по питанию должен давать лечащий врач.

Разнообразие белков

Ассортимент белков в рационе должен быть разнообразным. Их источниками должна стать пища растительного и животного происхождения. Предпочтение стоит отдавать вареной и тушеной пище. Это может быть не только курица, но и говядина, телятина, индейка, перепелка и другие источники белка, например крупы, овощи.

Проблемы с поджелудочной: пять признаков

Признаки нарушения работы поджелудочной железы впервые могут проявиться в любое время и в любом возрасте. Поводом обратиться за помощью к врачу будут следующие симптомы:

тошнота и рвота (часто с желчью), которая не приносит облегчения;

частое вздутие живота;

диарея, часто жирный стул, плохо смываемый водой, с неприятным запахом;

резкая потеря веса при сохранении аппетита;

слабость, нарушения аппетита.

Но есть еще и тревожные признаки, указывающие на развитие острого панкреатита, — это серьезная патология, угрожающая здоровью и жизни человека. Срочно обратиться за медицинской помощью нужно при появлении:

внезапной, нестерпимой опоясывающей боли в верхней части живота, отдающей в спину, лопатку, грудину;

тошноты и рвоты;

изменении стула — он может стать жирным и светлым;

выраженной усталости и слабости.

Поддержание здоровья поджелудочной железы — это важная задача для каждого, кто стремится вести здоровый образ жизни. Понимание того, какие продукты могут негативно влиять на этот орган, поможет вам избежать многих проблем. Следите за своим питанием, выбирайте качественные продукты и не забывайте о регулярных медицинских осмотрах.